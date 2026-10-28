Dans un entretien accordé à Sport Bild, le président du directoire du club le plus titré d’Allemagne a expliqué que les Munichois étaient dans une excellente situation financière et n’auraient donc pas à s’inquiéter du coût des transferts de joueurs à l’avenir.

« Nous avons les moyens financiers de nous offrir n’importe quel transfert » que nous souhaitons, a déclaré Dreesen. Cela ne signifie toutefois pas que le club agit à l’aveugle sur le marché des transferts et recrute des joueurs uniquement pour leur nom. « Premièrement, ce n’est pas parce qu’un joueur coûte cher qu’il est forcément bon. Et deuxièmement, il doit s’intégrer à notre équipe. »

La ligne de conduite est donc la suivante : « Nous pouvons nous offrir n’importe quel joueur, mais nous ne voulons pas acheter n’importe quel joueur. Une recrue doit avant tout correspondre à la philosophie de l’entraîneur et du club. Avoir simplement un grand nom ne sert à rien. Le football est un sport collectif », a poursuivi Dreesen.

Le Bayern a récemment vendu à Viessmann, entreprise spécialisée dans le chauffage, le refroidissement et la ventilation, les 5 % de parts encore disponibles de sa société anonyme de football. L’opération lui aurait rapporté environ 250 millions d’euros. Cet argent pourrait aussi être investi dans de nouveaux joueurs à l’avenir.

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« Pour nous, ce partenariat vise avant tout à garantir la solidité et l’indépendance du Bayern Munich à long terme dans la compétition internationale », a expliqué Dreesen à ce sujet. « Il renforce notre structure de capital et nos possibilités de poursuivre le développement stratégique du club. Dans le même temps, 70 % des parts restent détenues par le FC Bayern e. V. Cette indépendance est un élément important de notre identité. »

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Quels sont les joueurs les plus chers du Bayern Munich ?

Par le passé, le Bayern a relativement rarement dépensé de grosses sommes pour un seul joueur par rapport aux autres clubs à l’international. Recruté à Tottenham Hotspur en 2023, Harry Kane est de loin le joueur le plus cher de l’histoire du club le plus titré d’Allemagne, avec une indemnité de transfert de près de 100 millions d’euros.

Les montants sont nettement moins élevés derrière lui. Lucas Hernández (recruté à l’Atlético Madrid en 2019) occupe la deuxième place avec 80 millions d’euros. Luis Díaz, arraché au Liverpool FC en 2025 pour environ 70 millions d’euros, est la troisième recrue la plus chère des Munichois.

Les joueurs les plus chers du Bayern Munich