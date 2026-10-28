« Nous pouvons nous offrir n’importe quel joueur » : le patron du Bayern Munich envoie un message clair

Dans un entretien accordé à Sport Bild, le président du directoire du club le plus titré d’Allemagne a expliqué que le Bayern Munich disposait d’une excellente situation financière et n’avait donc pas à s’inquiéter, même à l’avenir, du coût de transferts onéreux.

Le club a « la puissance économique nécessaire pour pouvoir nous offrir n’importe quel transfert » qu’il souhaite réaliser, a affirmé Dreesen. Cela ne signifie toutefois pas qu’il agit sans discernement sur le marché des transferts ou recrute des joueurs uniquement pour leur nom. « Premièrement, tout ce qui est cher n’est pas forcément bon. Et deuxièmement, le joueur doit s’intégrer à notre équipe. »

La ligne de conduite est donc la suivante : « Nous pouvons nous offrir n’importe quel joueur, mais nous ne voulons pas acheter n’importe quel joueur. Une recrue doit avant tout correspondre à la philosophie de l’entraîneur et du club. Avoir simplement un grand nom ne sert à rien. Le football est un sport collectif », a poursuivi Dreesen.

Le Bayern a récemment cédé à Viessmann Generations Group les cinq derniers pour cent de sa société de football encore disponibles, une opération qui lui aurait rapporté environ 250 millions d’euros. Cet argent pourrait également être investi à l’avenir dans de nouveaux joueurs.

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« Pour nous, ce partenariat vise avant tout à garantir la force et l’indépendance du Bayern Munich à long terme dans la compétition internationale », a déclaré Dreesen à ce sujet. « Il renforce notre structure de capital et nos possibilités de poursuivre le développement stratégique du club. Dans le même temps, 70 % des parts restent détenues par le FC Bayern e. V. Cette indépendance est un élément important de notre identité. »

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Quels sont les joueurs les plus chers du Bayern Munich ?

Par le passé, le Bayern a plutôt rarement dépensé de grosses sommes pour un seul joueur en comparaison avec les autres clubs internationaux. Avec une indemnité de transfert de près de 100 millions d’euros, Harry Kane est de loin la recrue la plus chère de l’histoire du club le plus titré d’Allemagne. Il a quitté Tottenham Hotspur pour rejoindre la Säbener Straße en 2023.

Les montants sont ensuite nettement moins élevés. Lucas Hernández, arrivé de l’Atlético Madrid en 2019, occupe la deuxième place avec 80 millions d’euros. La troisième recrue la plus chère du Bayern est Luis Díaz, arraché au Liverpool FC en 2025 pour environ 70 millions d’euros.

Les joueurs les plus chers du Bayern Munich