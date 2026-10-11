Fahad Al-Hrifi, ancien joueur vedette d'Al-Nassr et de la sélection saoudienne, a tenu des propos retentissants au sujet de la capacité du club à stopper Al-Hilal, après la victoire de ce dernier face à Al-Ittihad sur le score de 3-2, samedi soir, dans le cadre de la huitième journée de la Roshn Saudi League, et la reconquête de la première place du classement, affirmant que son ancienne équipe possède les atouts nécessaires pour infliger une défaite à son rival traditionnel.

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Al-Hrifi estime qu'Al-Nassr est capable de gérer Al-Hilal, grâce à l'organisation défensive que l'équipe affiche actuellement et au système sur lequel elle s'appuie, mais il a posé comme condition que l'effectif reste au complet et qu'aucun élément influent ne soit absent, considérant que la disponibilité de toutes les vedettes offrirait au club une plus grande chance de s'imposer dans les confrontations directes.

L'ancien joueur d'Al-Nassr a déclaré, lors d'une intervention télévisée au cours de laquelle il a abordé la course au titre du championnat saoudien : « Al-Nassr, avec son organisation défensive, son système actuel et sa complémentarité, à condition qu'aucune des vedettes actuelles de l'équipe ne soit absente, est capable de stopper Al-Hilal. »

Al-Hrifi ne s'est pas contenté de louer le potentiel d'Al-Nassr : il a également critiqué la prestation d'Al-Hilal malgré sa victoire spectaculaire contre Al-Ittihad, estimant que l'équipe n'affiche pas son meilleur niveau technique et que sa place de leader ne signifie pas pour autant qu'elle est exempte de problèmes, en particulier sur le plan défensif.

Al-Hrifi a précisé sa lecture des raisons du recul des performances d'Al-Hilal : « Al-Hilal, de mon point de vue, ne livre pas sa meilleure prestation en raison de la méthode d'Inzaghi et de son repli défensif, et il y a des erreurs de placement. Donc Al-Nassr est le plus proche de pouvoir stopper Al-Hilal. » L'ancienne vedette considère que ces failles pourraient donner aux adversaires l'occasion d'exploiter les espaces et d'atteindre les buts d'Al-Hilal, s'ils savent en tirer profit.



