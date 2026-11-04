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Ruben Amorim a averti ses joueurs de l’AC Milan qu’ils restaient capables de perdre contre n’importe quelle équipe s’ils ne parvenaient pas à gagner en régularité. L’entraîneur de l’AC Milan veut que son équipe confirme sa dynamique après une victoire éclatante contre son grand rival, l’Inter.

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Entretenir l’élan après la victoire dans le derby

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, mercredi, à la veille du choc de Ligue Europa contre Ferencvarosi, Amorim s’est empressé de détourner l’attention de la victoire 3-1 remportée samedi dans le derby face à l’Inter. « C’est l’objectif. Nous devons oublier l’Inter ; c’est une nouvelle compétition », a-t-il déclaré aux journalistes.

« C’est la Ligue Europa. Pour nous, c’est un match très important. Au-delà du résultat, nous devons conserver cette régularité. Nous avons été réguliers pendant le match. C’est une étape importante que nous devons franchir. Peu importe les rotations ou les joueurs sur le terrain. Nous devons être une très bonne équipe et gagner demain, et notre objectif est d’aller jusqu’au bout dans cette compétition », a ajouté Amorim, exposant ses ambitions élevées pour le tournoi.

Gérer un calendrier exigeant

Sur la scène nationale, Milan n’a subi qu’une seule défaite en Serie A, s’inclinant 4-2 contre Bologne. Toutefois, les matches nuls face à la Juventus, à la Lazio et à Sassuolo lui ont coûté cher : ces faux pas placent le Milan à la cinquième place avec 21 points après ses 10 premiers matches, à sept longueurs de la Lazio, leader du classement.

À ses difficultés sur le terrain s’ajoute une grave crise des blessures. Amorim devra aborder les prochaines rencontres sans plusieurs éléments clés, dont Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Pietro Terracciano, Fikayo Tomori et Ruben Loftus-Cheek, ce qui limite fortement ses options dans tous les secteurs.

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« Le match le plus important, c’est celui-ci, mais nous devons aussi reconnaître qu’il faut faire attention avec certains joueurs. Nous avons un calendrier chargé derrière nous et nous ne pouvons pas perdre beaucoup de joueurs lors des prochains matches », a expliqué Amorim. Il a insisté sur sa confiance envers l’ensemble de son groupe : « C’est le match le plus important, mais nous devrons faire tourner l’effectif, tous les joueurs sont prêts. Nous avons la responsabilité de gagner ce match. Nous allons affronter un adversaire de taille qui compte neuf points dans cette compétition. Il n’a perdu aucun match dans son championnat, mais nous avons la responsabilité de gagner. »

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Retour sur un début de campagne européenne difficile

Malgré son statut sur la scène nationale, Milan peine à trouver son rythme en Ligue Europa cette saison et occupe la 24e place de la phase de ligue. Le club n’a remporté qu’une seule victoire jusqu’ici, un succès 4-0 contre Salzbourg, et a également subi une défaite 2-0 à domicile face à Benfica et un revers 3-0 à Bournemouth.

« Je pense que c’est parfois difficile à expliquer. Il peut y avoir des rotations et, parfois, nous devons changer notre façon de jouer. Contre Benfica, nous n’avons pas joué notre jeu, mais nous avons eu davantage de possession », a fait remarquer l’entraîneur. Il est ensuite revenu sur les dernières rencontres : « Nous avons eu quelques problèmes, puis nous avons fait un très bon match à Salzbourg, et ensuite à Bournemouth, où il y a eu une expulsion et deux penalties. C’est notre faute, avec la situation de Mike, qui ne nous a pas aidés à rester dans le match. Nous ne nous en sortons pas très bien en Serie A. Nous avons gagné le dernier match, mais je pense que nous devrions avoir plus de points. »

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L’imprévisibilité de Milan

Amorim a conclu son intervention en soulignant l’imprévisibilité de son effectif actuel. Selon lui, la préparation tactique des adversaires d’aujourd’hui, conjuguée aux propres défaillances de Milan, signifie qu’aucun résultat n’est acquis d’avance.

« Je ne suis pas satisfait en Ligue Europa ; je ne suis pas satisfait en Serie A, mais parfois, c’est comme ça. Chaque match a son histoire. Nous avons eu quelques problèmes en Ligue Europa, mais je pense que nous pouvons changer cela demain et gagner », a déclaré Amorim.

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Son dernier avertissement a été un constat sans détour sur l’état actuel de l’équipe : « Nous pouvons perdre n’importe quel match ; nous pouvons gagner n’importe quel match. C’est la caractéristique de cette équipe. Tout dépend de la manière dont nous abordons le match. Peu importe qu’il s’agisse de la Serie A, de la Serie B ou de la Ligue Europa. Nous pouvons gagner n’importe quel match et, dans le même temps, perdre n’importe quel match. D’autant plus qu’aujourd’hui, tout le monde connaît tout le monde, que les joueurs ont des qualités techniques et que les entraîneurs disposent des outils et des images nécessaires pour préparer les matches. »