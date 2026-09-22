Tijjani Reijnders a bouclé un transfert qui a fait couler beaucoup d'encre l'été dernier, après que le milieu de terrain de la sélection néerlandaise a quitté Manchester City pour rejoindre le club saoudien d'Al-Qadisiyah. Dans un entretien accordé à la chaîne NOS, il a reconnu que l'aspect financier avait sans aucun doute été l'une des motivations derrière ce transfert.

Le rôle de Reijnders à Manchester semblait terminé, après que Manchester City a recruté trois milieux de terrain : Elliot Anderson, Ayoub Bouaddi et Enzo Fernández.

Pour couvrir le coût de ces transactions, City s'est séparé de plusieurs joueurs, dont Reijnders. Le joueur néerlandais était en négociations avec l'Atlético Madrid, mais les deux clubs ne sont finalement pas parvenus à un accord sur le montant du transfert.

Al-Qadisiyah, en revanche, était prêt à payer la somme réclamée par Manchester City. Le club saoudien a finalement déboursé environ soixante millions d'euros pour faire venir l'international au Moyen-Orient.

Interrogé pour savoir si Al-Qadisiyah était le seul club à s'être montré disposé à payer un montant satisfaisant Manchester City, Reijnders a répondu, selon les propos rapportés par le site néerlandais « voetbalzone » : « Oui, en réalité c'était le cas. »

Xavi, le sélectionneur des Pays-Bas, a convoqué Reijnders pour rejoindre la sélection néerlandaise lors des prochaines rencontres internationales.

Reijnders a ajouté : « Il y avait d'autres options, mais elles n'ont pas abouti ou ont achoppé sur le prix demandé. »

Il a poursuivi : « Au final, j'ai commencé à me demander : est-ce que je veux rester une saison de plus à Man City sans être totalement heureux, ou est-ce que je choisis de vivre une nouvelle aventure ? C'est alors que j'ai discuté avec Al-Qadisiyah et avec l'entraîneur. Après cette conversation, je suis devenu très enthousiaste. »

Lorsqu'on a fait remarquer à Reijnders qu'on disait de lui qu'il n'était qu'une personne cherchant à gagner de l'argent, il a répondu : « Non, mais on ne peut pas le nier non plus. »

Il a complété : « Le salaire proposé là-bas, que n'importe quel joueur ou n'importe quel être humain essaie de le refuser. Nous pouvons tous faire semblant d'avoir une haute morale et dire : "Moi, je ne ferais pas ça", mais je pense que la plupart des gens diraient "oui" pour un tel montant. »

Selon certains rapports de presse, Reijnders percevra 100 millions d'euros en Arabie saoudite sur cinq ans.

Reijnders a également évoqué son salaire colossal, qui se chiffre en millions de dollars, sur la chaîne SBS6 : « L'argent joue bien sûr un rôle là-dedans. Après la fin de ma carrière footballistique, je ne veux plus travailler. Je n'y étais de toute façon plus obligé après avoir quitté Manchester City, mais désormais je peux aussi aider les générations futures de ma famille. »

Il a poursuivi : « J'ai choisi la sécurité. Je ne vais pas mentir à ce sujet : si mes petits-enfants peuvent vivre de cela, pourquoi ne le ferais-je pas ? »

Il a conclu : « Je pense que beaucoup s'imaginent que la carrière d'un joueur prend fin avec un transfert en Arabie saoudite, mais ce n'est pas vrai. »

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora.