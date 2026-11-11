« Nous pourrons communiquer » : Philipp Treu se réjouit d’affronter la Serbie dans l’atmosphère étrange d’un stade vide, tandis que l’Allemagne vise un match décisif à Berlin

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Le prochain déplacement de l’Allemagne à Belgrade en Ligue des nations de l’UEFA se déroulera dans une atmosphère étrange et aseptisée, sans supporters dans les tribunes. Si de nombreux joueurs détestent l’ambiance des matches à huis clos, le latéral du SC Freiburg Philipp Treu assure que l’Allemagne peut tirer parti d’un stade vide.

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Surmonter le silence à Belgrade

L’atmosphère du Stadion Rajko Mitic est traditionnellement l’une des plus intimidantes du football européen, mais l’Allemagne évoluera vendredi soir dans un cadre bien différent. En raison d’une sanction de l’UEFA consécutive à des incidents discriminatoires, le match se jouera à huis clos, même si un nombre limité d’enfants de moins de 15 ans pourra y assister. Malgré l’absence d’un public local bruyant, Treu estime que le silence pourrait offrir un avantage tactique aux visiteurs.

« C’est évidemment dommage, car tous les footballeurs veulent jouer devant des supporters. Mais nous avons vécu quelque chose de similaire pendant la pandémie, donc nous savons ce que c’est », a expliqué Treu sur le site officiel de la DFB. Il a souligné que le calme dans le stade pourrait même faciliter la coordination de l’équipe sur le terrain. « Un avantage possible, c’est que nous pourrons encore mieux communiquer sur le terrain. Mais dans l’ensemble, ces circonstances ne changeront pas grand-chose pour nous. »

Se montrer à la hauteur du défi international

Pour Treu, l’intégration à la sélection nationale a été une expérience enrichissante. Ayant déjà fait ses débuts, il a pu guider d’autres nouveaux venus, comme Derry Scherhant. Treu a souligné l’accueil réservé par le groupe, précisant que les joueurs les plus expérimentés avaient tout fait pour faciliter l’adaptation de chacun au système à haute intensité de Klopp.

« Tout d’abord, c’est un immense honneur d’être ici. Ce qui m’a vraiment aidé au début, c’est que je connaissais déjà pas mal de joueurs, comme Nico Schlotterbeck. Tout le monde nous a très bien accueillis, surtout les joueurs les plus expérimentés, qui ont fait l’effort d’apprendre à connaître les nouveaux. Nous devons remercier toute l’équipe d’avoir rendu les choses aussi faciles pour nous. C’est un vrai plaisir de travailler avec les gars. Comme j’avais déjà passé deux semaines avec le groupe, j’ai pu aider Derry à s’intégrer », a ajouté Treu.

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Une progression tactique sous les ordres de Jurgen Klopp

Les exigences tactiques imposées aux latéraux dans l’équipe d’Allemagne actuelle requièrent une grande polyvalence et une contribution offensive importante. Treu attribue sa sélection à son arrivée à Fribourg, citant la plus grande liberté d’attaquer comme un facteur clé de sa progression. Il souhaite désormais reproduire en sélection ses performances en club en représentant une plus grande menace devant le but depuis les côtés de la défense.

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À propos de son rôle et de sa communication avec ses coéquipiers, Treu a déclaré : « Je suis quelqu’un de naturellement très ouvert et j’essaie déjà de montrer l’exemple. C’est aussi ce que j’ai fait dans mes précédents clubs. J’aime nouer des relations avec les joueurs autour de moi et, en tant que latéral, je communique beaucoup sur le terrain. Cela a très bien fonctionné contre les Pays-Bas, notamment avec Jonathan Tah. Nous communiquions constamment et nous nous donnions des consignes. Cela me donne confiance, et je pense que les autres joueurs y ont bien réagi. »

Préparer un match décisif à Berlin

L’enjeu est de taille pour l’Allemagne à l’approche des dernières rencontres de la phase de groupes de la Ligue des nations. L’équipe de Klopp se trouve actuellement dans une position délicate dans le groupe A2, derrière la Grèce et les Pays-Bas. Une victoire à Belgrade est jugée indispensable pour que le match de lundi à Berlin soit véritablement décisif pour la qualification. Le groupe reste concentré sur sa tâche et refuse de laisser les circonstances inhabituelles en Serbie le détourner de son objectif.

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« Le groupe est encore très ouvert. Nous abordons le match contre la Serbie avec la ferme intention de gagner afin de nous offrir un match décisif à Berlin. C’est notre priorité pour l’instant. Nous savons que ce ne sera pas facile en Serbie, mais nous voulons y aller et obtenir un résultat positif », a conclu Treu.