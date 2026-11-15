« Nous partons avec un léger avantage ! » : Roberto Mancini met fermement l’Italie en garde avant le match décisif contre la Belgique

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Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a appelé son équipe à rester concentrée avant d’affronter la Belgique dans un match décisif de Ligue des nations de l’UEFA. Mancini a prévenu que, malgré son léger avantage dans le groupe 1, l’Italie devait aborder cette rencontre avec une intensité maximale.

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Mancini mobilise les Azzurri avant un choc décisif à Bruxelles

L’Italie arrive à Bruxelles portée par une brillante victoire 3-1 contre la France et occupe la tête du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA. Mais son sélectionneur, Roberto Mancini, a prévenu que son équipe ne pouvait pas baisser la garde face à la Belgique au Koning Boudewijnstadion.

Les Azzurri ont pris dix points lors de leurs quatre derniers matches sous la direction de Mancini, affichant un remarquable renouveau depuis leur défaite inaugurale face aux Diables rouges.

Alors qu’une place en quart de finale et la première place du groupe sont en jeu, Mancini attend de ses joueurs qu’ils conservent leur efficacité impitoyable.

Mancini souligne la qualité et le danger de la Belgique

Devant les médias avant le match décisif de dimanche, Mancini a écarté l’idée que la Belgique serait un adversaire facile, comparant directement sa qualité technique à celle des Bleus.

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« Être ici et jouer la qualification dans ce groupe est une source de fierté au vu de ce que les garçons ont accompli jusqu’à présent. Ce ne sera pas facile ; la Belgique est une excellente équipe nationale », a déclaré Mancini.

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Évoquant ce dernier match de groupe, il a ajouté : « Est-ce un match dangereux ? Bien sûr, parce que c’est le dernier. Nous partons avec un léger avantage, mais cela ne veut pas dire que nous devons nous en contenter. Ce sera un bon match contre une équipe qui n’a perdu contre l’Espagne qu’à la dernière minute lors de la Coupe du monde. »

L’état physique du groupe et les options tactiques à l’étude

Mancini a également fait le point sur l’état physique de son groupe après une période internationale exigeante, précisant que les derniers tests détermineront sa composition de départ.

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« Tout est assez clair dans ma tête, nous verrons demain. Demain, nous évaluerons l’état physique de tous les joueurs lors du dernier entraînement, y compris des deux ou trois pour lesquels un doute subsiste », a expliqué Mancini au sujet de ses choix.

Évoquant les petits soucis physiques au sein du groupe, il a ajouté : « Nous espérions récupérer Cambiaghi, mais il avait encore mal ce matin. Nous le remplacerons, ainsi que Frattesi. Calafiori devra aussi être évalué. Nous devons déterminer qui a besoin de repos. » Le sélectionneur reste convaincu que ses différentes options tactiques permettront à son équipe de faire face à cette rude épreuve.

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Dernier effort pour la première place du groupe 1 à Bruxelles

Le remarquable redressement de l’Italie sous Mancini en a fait une sérieuse prétendante au titre en Ligue des nations, mais le dernier obstacle à Bruxelles constitue un défi de taille.

Les Azzurri voudront conclure leur parcours dans le groupe de belle manière, en s’appuyant sur leur organisation défensive et leurs contre-attaques efficaces pour obtenir le point ou la victoire nécessaires à la première place.

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Le coup d’envoi au Koning Boudewijnstadion est prévu dimanche 15 novembre à 19 h 45 GMT, pour conclure une phase de groupes palpitante.