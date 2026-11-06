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L’entraîneur de Benfica, Marco Silva, a salué la maîtrise de son équipe tout en mettant en garde contre les erreurs qu’elle pourrait commettre elle-même, après sa victoire 3-1 face au Lech Poznan en Ligue Europa de l’UEFA. Le défenseur Alessandro Circati a également souligné qu’il s’adaptait de mieux en mieux, alors que le club portugais a conservé son bilan parfait sur la scène européenne.

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Silva mène Benfica à un début parfait en Ligue Europa

L’entraîneur de Benfica, Marco Silva, a signé une quatrième victoire consécutive en phase de ligue de la Ligue Europa de l’UEFA, son équipe s’imposant 3-1 face aux Polonais du Lech Poznan à l’Estádio da Luz. Sa domination en première période a été récompensée par l’ouverture du score de Rafa Silva, avant que Gianluca Prestianni et Georgiy Sudakov ne scellent la victoire.

Ce résultat conforte Benfica à la première place du classement de la Ligue Europa de l’UEFA 2026–27, avec un bilan parfait de 12 points en quatre matches.

Benfica devance Bournemouth et Ferencvaros à la différence de buts (+10), les trois équipes étant à égalité de points. Le club a inscrit 13 buts et n’en a encaissé que trois.

Silva analyse la maîtrise tactique et les erreurs de son équipe

Après le match, Silva a livré une analyse nuancée de la prestation de son équipe, reconnaissant que les matches européens à domicile sont rarement simples. « Nous nous attendons toujours à un match difficile. Quand on joue à domicile, on sait qu’on peut être favori, mais on ne s’attend jamais à un match facile », a déclaré Silva.

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« Nous avons très bien maîtrisé le match en première période... quand nous avons exercé un pressing, nous l’avons bien fait. »

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Silva a toutefois admis que la concentration de son équipe avait baissé après la réduction du score de Leo Bengtsson pour Poznan. « Nous avons abordé la seconde période de la même manière et marqué un deuxième but, mais malheureusement, nous avons commis une erreur et leur avons redonné espoir... L’important, c’est que nous avons gagné, et c’est mérité. Cela fait quatre victoires en Ligue Europa, et c’est l’essentiel », a-t-il ajouté.

Circati souligne les progrès de l’entente collective et la défense sous pression

Le défenseur Alessandro Circati a abondé dans le sens de son entraîneur, évoquant la manière dont l’équipe a géré les périodes de pression avant de reprendre le contrôle sur le terrain. « Je pense que notre prestation a été globalement positive. Il y a eu des moments où nous avons subi la pression, mais cela fait partie du jeu », a déclaré Circati à l’UEFA.

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« Nous avons peut-être un peu reculé, ce qui leur a permis de prendre de l’élan. Mais si l’on considère le match dans son ensemble, je pense que nous avons été supérieurs. »

Le défenseur central s’est également réjoui de sa progression personnelle. « Je suis très heureux ici et j’ai le sentiment de très bien m’intégrer. Chaque semaine et à chaque match que je dispute, je sens que mes liens avec mes coéquipiers se renforcent », a ajouté Circati.

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Benfica se rapproche d’une qualification directe

Après quatre journées sans perdre le moindre point, l’équipe de Silva est idéalement placée pour décrocher une qualification directe pour les huitièmes de finale.

L’entraîneur cherchera à éliminer les baisses de vigilance défensives en fin de match tout en maintenant l’intensité du pressing haut de son équipe lors des prochaines rencontres.

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Benfica va désormais tenter de prolonger son excellente dynamique européenne sur la scène nationale avant de retrouver les compétitions continentales.