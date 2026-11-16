« Nous nous sommes déjà assez ridiculisés ! » Carlo Ancelotti appelé à démissionner de son poste au Brésil

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Une légende du football brésilien réclame avec véhémence la démission de Carlo Ancelotti.

Après la défaite en match amical contre le Japon (2-3) ce week-end, le champion du monde 1994 s’en est vivement pris à l’entraîneur italien sur son compte Instagram. Romario s’est d’abord adressé directement au président de la fédération, Samir Xaud.

« Tu es jeune, tu es Brésilien et je crois que tu veux ce qu’il y a de mieux pour notre football. Il est temps de prouver que tu as assez de courage pour prendre une décision. Président, renvoie Ancelotti chez lui », a écrit Romario.

Il s’est ensuite adressé directement à Ancelotti : « Nous nous sommes déjà assez ridiculisés et nous ne pouvons pas risquer de gâcher une autre Coupe du monde. Ancelotti, ça suffit ! Fais tes valises et va-t’en d’ici ! »

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Le technicien de 67 ans devrait retourner en Europe, « dans les clubs où tu t’es fait un nom. Le Brésil ne peut plus se permettre de payer pour te regarder », a poursuivi Romario, furieux.

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De fait, le bilan de la Seleçao sous les ordres de l’entraîneur italien reste modeste. En 21 matches dirigés par Ancelotti, le Brésil a enregistré douze victoires, quatre nuls et cinq défaites. L’équipe a obtenu en moyenne 1,9 point par match.

La dernière Coupe du monde a été particulièrement décevante pour les Sud-Américains : considérés comme l’un des favoris, ils ont été éliminés dès les huitièmes de finale après une défaite 1-2 contre la Norvège.

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Depuis la Coupe du monde 2002, le quintuple champion attend un nouveau titre dans la plus importante compétition de sélections nationales. Ancelotti est encore sous contrat avec la Seleçao jusqu’à fin juillet 2030. À moins d’une séparation anticipée, il sera donc également sur le banc des Sud-Américains lors de la prochaine Coupe du monde.