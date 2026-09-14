Dean Huijsen, défenseur du Real Madrid, a affirmé que l'équipe a connu une progression notable par rapport à la saison dernière, insistant sur la nécessité de poursuivre le travail afin d'atteindre le niveau attendu, dans des déclarations dont les propos laissent transparaître un éloge de la transformation opérée par l'équipe depuis que José Mourinho a pris en main la direction technique.

Huijsen s'est adressé aux médias lors de sa présence sur le circuit de Madrid pour assister à une course de Formule 1, selon le site espagnol « Defensa Central », soulignant que le Real Madrid est devenu bien meilleur par rapport à la saison dernière, mais qu'il dispose encore d'une large marge de progression.

Le défenseur espagnol a déclaré : « Je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés par rapport à la saison dernière, et nous devons continuer, nous devons poursuivre le travail. Il est évident que nous n'atteindrons jamais la perfection, car il y a toujours matière à progresser, mais nous devons simplement continuer. »

Et bien que Huijsen n'ait pas adressé sa critique directement à Xabi Alonso, ni à Álvaro Arbeloa, ses propos sur la différence entre la saison actuelle et la précédente ont été interprétés comme un message voilé aux entraîneurs qui ont dirigé le Real Madrid la saison dernière, notamment à la lumière des éloges croissants sur ce que propose Mourinho depuis son retour au sein de l'équipe.

Il semble que l'entraîneur portugais soit parvenu à opérer un changement manifeste au sein du vestiaire, grâce à ses exigences élevées, à la clarté de ses idées et à sa capacité à gérer le groupe, autant de facteurs qui ont aidé les joueurs à retrouver la confiance dans le projet de l'équipe et à se battre avec force pour les titres.

Huijsen lui-même s'affirme comme l'un des bénéficiaires de cette transformation, après être devenu un élément important dans les plans de Mourinho, qui lui accorde une grande confiance et s'appuie de plus en plus sur lui en défense, parallèlement à la progression du niveau collectif de l'équipe.