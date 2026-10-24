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L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, devrait rester éloigné du banc pendant une période prolongée après une grave urgence médicale survenue au centre du club, situé Sabener Strasse. Le technicien belge s’est effondré vendredi lors d’une séance d’entraînement des moins de 23 ans. Pris en charge immédiatement par les services de secours, il a été évacué par hélicoptère vers un hôpital de la région.

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Eberl confirme l’absence prolongée de Kompany

Kompany a été transporté en urgence dans une clinique de Munich après avoir perdu connaissance au bord du terrain, un incident qui a bouleversé le leader de la Bundesliga. Le membre du directoire chargé du sport, Max Eberl, s’est adressé aux médias samedi matin pour faire le point sur la situation et le délai de rétablissement de l’entraîneur. Il a clairement indiqué que le club ne précipiterait pas son retour dans l’environnement sous haute pression du football professionnel.

« Il aura tout le temps dont il a besoin. Nous n’allons pas fixer de délai. Nous ne parlons pas de jours, mais de semaines, cela doit être clair pour tout le monde. Vinnie aura tout le temps nécessaire. Nous devons d’abord comprendre ce qui s’est passé et comment cela s’est produit », a expliqué Eberl, selon Bild.

Le staff prend en charge les choix tactiques

En l’absence de Kompany, l’entraîneur adjoint Aaron Danks a pris les commandes de l’équipe première. Danks a déjà fait savoir que le staff protégeait Kompany du stress lié à la préparation des matches. L’entraîneur par intérim a révélé avoir parlé avec lui, mais lui avoir formellement interdit toute discussion sur la composition de l’équipe ou les ajustements tactiques. Il tient à ce que l’homme de 40 ans se consacre entièrement à son rétablissement pendant que le reste du staff gère les affaires courantes.

Cette attitude permet au groupe de rester concentré avant son prochain match de Bundesliga contre Fribourg, tout en laissant à l’entraîneur principal la tranquillité d’esprit nécessaire pour se remettre des conséquences physiques de sa perte de connaissance soudaine sur le terrain d’entraînement. « Je lui ai parlé hier soir et je lui ai dit que nous ne discuterions pas de football. Je voulais seulement savoir comment il allait. Nous nous occupons de tout », a déclaré Danks.

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Protéger l’entraîneur de sa propre ambition

Eberl a reconnu que Kompany avait connu de légers problèmes de santé au cours de la semaine précédant sa perte de connaissance, notamment une infection virale qui l’avait temporairement limité avant le match de Ligue des champions contre Arsenal. Toutefois, la volonté de l’entraîneur de diriger l’équipe prend souvent le pas sur ses préoccupations pour sa propre santé. Le club estime désormais devoir faire barrage à son ardeur au travail jusqu’à ce que les médecins l’autorisent pleinement à reprendre.

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« Depuis hier soir, les médecins ne font rien d’autre que chercher à comprendre de quoi il s’agit. Les examens sont en cours et ont déjà donné des résultats. Mais d’autres examens sont tout simplement nécessaires », a indiqué Eberl. Il est également revenu sur le caractère de Kompany : « Vinnie veut toujours agir et faire avancer les choses. Il y a un beau dicton : si l’on n’écoute pas les signes les plus discrets de son corps, celui-ci finit par crier. Et c’est malheureusement ce qu’il fait maintenant. »

Un choc pour les jeunes joueurs du Bayern

L’incident a été particulièrement éprouvant pour les jeunes joueurs du club. Kompany a perdu connaissance alors qu’il observait l’équipe des moins de 23 ans, laissant de nombreux jeunes espoirs sous le choc. La gravité de la situation a conduit le club à reporter le match prévu pour l’équipe réserve, estimant que le bien-être psychologique des joueurs de 17 et 18 ans passait avant le calendrier sportif dans un moment aussi effrayant.

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« Pour des garçons de 17 ou 18 ans, c’était bouleversant, et c’est tout à fait humain. Beaucoup n’ont pas encore vécu d’expériences négatives, alors, heureusement, nous avons pu reporter le match », a raconté Eberl en décrivant l’atmosphère au centre d’entraînement.