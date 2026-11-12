Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a dit comprendre l’émoi suscité par le geste de célébration controversé de Felix Nmecha.

Dans le podcast de « colourFIELD tell-a-vision », Watzke s’est longuement exprimé sur le débat en cours. Il juge compréhensible que la section des supporters et des membres bienfaiteurs du club ait pris la parole pour réclamer une prise de distance claire avec la campagne « The King’s Return » et le réseau « Ballers in God ».

« La section des supporters est parfaitement en droit de lancer un tel débat. J’étais à son assemblée générale annuelle lundi. Ceux que certains aspects de sa célébration ont dérangés étaient nettement majoritaires. Il faut donc prendre cela au sérieux et en discuter », a déclaré Watzke.

Après son doublé samedi lors de la victoire 2-1 du BVB contre le SV Elversberg, Nmecha s’est de nouveau fait remarquer par un geste de célébration exprimant son soutien à « The King's Return », une campagne liée à « Ballers in God ». Il a mimé le geste de retirer une couronne de sa tête et de la poser devant lui sur la pelouse, à genoux.

Publicité Publicité

Le réseau évangélique « Ballers in God » est accusé de défendre des positions chrétiennes conservatrices et, notamment, de condamner l’homosexualité comme un péché et l’avortement comme « le plan de Satan ».

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Quelle suite pour Felix Nmecha et son geste de célébration ?

Selon Watzke, si Nmecha avait simplement voulu manifester sa foi, il aurait pu le faire en célébrant autrement. Mais sous cette forme, son geste suscite à juste titre des discussions : « Quand il marque un but et pointe ses index vers le ciel, tout le monde comprend aussi qu’il veut remercier Dieu. Il peut aussi faire le signe de croix s’il le souhaite. Mais poser la couronne sur la pelouse, c’est évidemment un peu lié à Ballers in God. Je ne veux pas porter de jugement. Quand je regarde ce que ce réseau défend, le code des valeurs fondamentales du Borussia Dortmund et les convictions de fond de Ballers in God ne sont pas non plus totalement compatibles. »

Au sein du club comme de la section des supporters, le sentiment est né « qu’on cherche à créer un lien avec Ballers in God ». Or le BVB veut clairement s’en démarquer. « Nous ne voulons pas de ça chez nous », a affirmé Watzke.

Publicité

Watzke a poursuivi : « Je lui ai dit : Felix, si tu sens que cela divise les supporters, peut-être comprendras-tu aussi qu’il vaut mieux ne plus le faire. Il veut y réfléchir. Nous avons eu une très bonne conversation avec lui. Nous avons discuté pendant une heure en visioconférence. Voilà où nous en sommes, et il va y réfléchir. J’espère que nous trouverons une solution raisonnable. »

Le président du Borussia Dortmund ne voulait toutefois pas prêter de mauvaises intentions à Nmecha : « J’aime beaucoup Felix Nmecha. Nous avons une très, très bonne relation et échangeons souvent. En tant que catholique pratiquant, je serais le dernier à vouloir interdire à quelqu’un de prier. Ce n’est absolument pas la question. C’est aussi légitime. La seule question dont nous discutons avec lui concerne la seconde partie de sa célébration. »

Publicité

Le club et le joueur ont déjà eu un échange au cours duquel la portée de son geste a été expliquée à Nmecha. Selon plusieurs médias, le BVB souhaite que l’international renonce à l’avenir à cette célébration. Nmecha avait également souligné qu’il ne souhaitait, par ce geste, ni soutenir une organisation ni encourager l’intolérance ou la discrimination.