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« Nous ne sommes pas une équipe d'une seule star » : que voulait dire le directeur de la sélection saoudienne ?

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Un commentaire sensationnel

Fahad Al Mufarrej, directeur de la sélection saoudienne, a tenu des déclarations retentissantes après la conquête du titre de la Coupe du Golfe arabe pour la quatrième fois dans l'histoire de l'Arabie saoudite, expliquant que cet exploit a été réalisé grâce au grand travail du groupe.

Al Mufarrej avait imposé plusieurs mesures de discipline, la plus notable étant l'interdiction faite aux stars de l'Arabie saoudite d'utiliser leur téléphone après minuit, ainsi que l'écartement de Musab Al Juwayr au début du stage.

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Al Mufarrej a déclaré, dans des propos tenus sur le réseau de chaînes qatari « Al Kass », après la conquête du titre : « Je dis toujours aux joueurs de la sélection qu'il ne faut pas se croire supérieurs. Quel que soit le niveau que tu atteignes en tant que joueur, tu dois faire preuve d'humilité et ne pas te montrer arrogant. »

Et d'ajouter : « Nous ne sommes pas une équipe reposant sur une seule star, et la preuve en est la conquête du titre et le formidable état d'esprit dont tous les joueurs ont fait preuve. Je les remercie pour tout. »

Certains ont interprété les déclarations de Fahad Al Mufarrej comme un message voilé adressé à Musab Al Juwayr, d'autant plus que la Fédération saoudienne de football a refusé de révéler le véritable motif de son exclusion.

Il convient de rappeler que la sélection saoudienne a remporté le titre de la Coupe du Golfe pour la quatrième fois de son histoire en s'imposant face aux Émirats arabes unis 2-0.

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