Le football espagnol est sous les feux de la rampe depuis les incidents survenus au stade « RCDE », où une grande partie des supporters a hué l'hymne national égyptien, adversaire de l'Espagne lors du match amical de mardi dernier, tout en scandant des slogans islamophobes.

Cette affaire a suscité un vif intérêt médiatique ces deux derniers jours, d'autant plus que l'Espagne organisera la Coupe du monde 2030, aux côtés du Maroc et du Portugal.

Cette situation a suscité chez beaucoup la crainte que des incidents racistes ne se reproduisent lors des matchs qui se dérouleront en Espagne pendant la Coupe du monde, malgré la condamnation de cet incident par les autorités espagnoles et la Fédération espagnole.

À cet égard, le Maroc a pris l'initiative de demander à accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 à la place de l'Espagne, selon la radio espagnole « Cadena Ser », citant le journal marocain « Kod ».

Elle a indiqué que la FIFA était pleinement consciente de tout ce qui se passe en Espagne et que, par conséquent, le Maroc avait un « avantage » dans la course à l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030.

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Elle a ajouté : « Aucun incident raciste de ce type ou d’une telle gravité n’a été signalé dans les stades marocains. »

Le gouvernement espagnol et la plupart des partis politiques ont condamné les slogans anti-islamiques et xénophobes scandés lors du match amical entre l'Espagne et l'Égypte au stade RCDE de Cornella-El Prat.

La police catalane mène actuellement une enquête sur ces incidents, après que le gouvernement a renvoyé l'affaire devant le parquet.

Cet incident a suscité une vive indignation au sein de la communauté musulmane et du monde du football, notamment chez la star espagnole et barcelonaise de confession musulmane Lamine Yamal, qui a exprimé son profond mécontentement face à ces événements.

Le ministre catalan des Sports, Berni Álvarez, a également fait part mercredi de son « profond mécontentement » face aux chants racistes et a regretté que les protocoles n'aient pas été mis en œuvre plus tôt.