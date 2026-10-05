Le gardien de l'équipe du Bénin, Marcel Dandjinou, a affirmé que sa mission face à l'Argentine consistera à empêcher les joueurs de l'équipe adverse de marquer, y compris Lionel Messi.

Le Bénin affrontera l'Argentine après minuit demain, lors du match d'adieu historique de Lionel Messi.

Le gardien de l'équipe du Bénin, Marcel Dandjinou, débutera la rencontre et sera chargé de la mission de contrer Messi et ses coéquipiers au stade Monumental.

Marcel est âgé de 28 ans et évolue au club de Kruger United en première division sud-africaine.

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Le journal « Marca » s'est entretenu avec lui alors qu'il était arrivé à Buenos Aires quelques heures plus tôt, en préparation d'un match également historique pour le Bénin. Un match entouré de nombreuses controverses en raison d'allégations de lacunes dans les préparatifs du Bénin, faute de mise à disposition des moyens nécessaires.

À propos des lacunes rencontrées à l'hôtel (manque de lumière et d'eau) et à l'entraînement, le gardien a répondu : « Nous n'avons rencontré aucun problème. Nous sommes bien ici à Buenos Aires. Pourquoi dites-vous cela ? La vérité, c'est que nous avons bénéficié de bonnes conditions. »

Au sujet de ce que représente le fait de jouer contre Lionel Messi, il a déclaré : « Pour moi, ce match n'est pas comme les autres. Je pense que c'est une occasion unique, car c'est le dernier match de Messi. C'est un match spécial. Mais, voyez-vous, nous sommes ici pour l'Argentine et pour Messi, mais nous ne devons pas oublier que nous représentons aussi notre pays. »

Il a poursuivi : « Nous sommes ici pour défendre le Bénin. C'est du football : onze joueurs contre onze. Nous pouvons gagner, ou faire match nul, ou ils peuvent gagner, mais c'est du football. Nous ne sommes pas ici pour être des touristes en Argentine ; nous sommes ici pour jouer et pour rivaliser. Ce sera un grand jour de nos vies. »

Il a ajouté : « Pour moi, Messi est l'une des légendes du football. Nous avons grandi en le regardant jouer. C'est l'un de nos joueurs préférés. Pouvoir jouer contre lui maintenant, sur le même terrain, c'est incroyable. Je n'avais jamais imaginé que cela arriverait, mais cela arrivera mardi. Pour moi, Leo est une légende, une véritable légende. »

Le gardien du Bénin s'est vu poser la question suivante : imaginez que la dernière minute soit arrivée, et que Messi n'ait pas encore marqué... puis un penalty est accordé à l'Argentine, et Leo se présente face à vous. Le laisserez-vous marquer parce que c'est son dernier match ?

Marcel a répondu : « Non, non. Je suis gardien de but, et ma mission est d'arrêter les ballons. Même si c'est la dernière minute et qu'un penalty est accordé, si Messi le tire, j'essaierai de l'arrêter. C'est aussi simple que cela : c'est du football. Oui, nous sommes ici pour célébrer Messi, mais personne ne nous a demandé de lui offrir un but. Et connaissant Messi, nous n'avons pas besoin de lui offrir quoi que ce soit. S'il veut marquer, il devra faire de son mieux pour y parvenir. »

Au sujet de la tenue d'un tirage au sort pour savoir qui demandera son maillot à Leo, il a dit : « Si vous demandiez à n'importe quel joueur de mon équipe, il vous dirait qu'il veut son maillot. Ce serait donc formidable qu'ils fabriquent beaucoup de maillots et en donnent un à chaque joueur. Car si un seul d'entre nous va demander le maillot, je ne pense pas que ce sera facile : nous en voulons tous un. »

Il a souligné : « Ce sera un grand honneur pour moi de jouer, et ce souvenir restera gravé dans ma mémoire à jamais. Je pourrai dire tout au long de ma carrière : j'étais là, lors du dernier match d'une légende, lors du dernier match de Messi. C'est incroyable. »

À propos du meilleur joueur de l'histoire et de savoir s'il s'agit de Messi, le gardien a dit : « Nous avons grandi en regardant Messi et Cristiano. Ils nous ont beaucoup appris sur le football. Ils rivalisent depuis longtemps. Pour moi, Leo est l'un des meilleurs joueurs de ce sport, il en est même l'un des rois. »