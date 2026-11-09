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Pascal Gross, milieu de terrain de Brighton, a rejeté l’idée que son équipe soit prétendante au titre de Premier League, malgré sa montée à la deuxième place grâce à sa victoire 2-0 dimanche contre Brentford, réduit à dix. L’expérimenté Allemand a transformé un penalty en première période après le superbe but inscrit en début de match par Diego Gomez. Brighton a ainsi profité du faux pas de Manchester City.

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Le vétéran allemand tempère les attentes élevées

Gross a appelé à la prudence à l’Amex Stadium, même si une sixième victoire en sept matches de championnat a permis à son équipe de passer devant le City d’Enzo Maresca, qui s’est incliné à Nottingham Forest samedi. De retour à domicile après cinq déplacements consécutifs toutes compétitions confondues, les locaux n’ont encaissé aucun but lors de leurs dix dernières victoires dans l’élite. Cette série défensive comprend leurs sept succès de la saison en cours.

Un but splendide avant l’expulsion

Le milieu paraguayen Gomez, qui avait marqué depuis la ligne médiane contre Crystal Palace le mois dernier, a ouvert le score après 15 minutes d’une frappe du gauche de 23 mètres qui a trompé le gardien Caoimhin Kelleher.

L’attaquant visiteur Igor Thiago a ensuite été expulsé huit minutes plus tard, l’arbitre Michael Oliver ayant transformé son carton jaune en rouge après que les images diffusées sur le moniteur au bord du terrain ont montré que le bras du Brésilien avait touché le visage de Chema Andres. Gross a ensuite transformé un penalty à la 42e minute, après une faute de Keane Lewis-Potter sur Luka Vuskovic.

Au micro de Sky Sports après la rencontre, Gross a écarté toute discussion sur la course au titre : « Non. Nous ne sommes pas dans la course au titre. Nous avons très bien commencé la saison. Mais ce n’est que le début. Il suffit de regarder la Premier League, les écarts et les résultats. Nous ne nous emballons pas encore. À chaque match, nous devons beaucoup souffrir. »

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L’entraîneur encourage les supporters à rêver

Si son meneur de jeu expérimenté a relativisé la place de l’équipe au classement, l’entraîneur Fabian Hurzeler s’est montré un peu plus ouvert à l’enthousiasme grandissant des supporters du club. Sur le site officiel du club, le technicien allemand a déclaré : « Ils [les supporters] devraient toujours être enthousiastes quand ils regardent nos matches, et notre travail consiste à leur donner des raisons de l’être. »

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« Je dis toujours qu’ils peuvent rêver, qu’ils peuvent avoir de grandes attentes à notre égard, mais ce sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler. »

Soulignant que la progression régulière reste l’objectif prioritaire du groupe, Hurzeler a ajouté : « Il y a des moments et des phases de jeu où les joueurs, individuellement, mais aussi toute l’équipe, peuvent progresser, et c’est notre priorité. »

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« C’était le cas dès le début, c’est aussi le cas maintenant et cela le restera jusqu’à la fin de la saison. »

La trêve internationale interrompt une belle dynamique

L’équipe de Hurzeler aborde désormais la trêve internationale de novembre solidement installée aux places qualificatives pour la Ligue des champions après une nouvelle prestation dominante à domicile. À l’inverse, une deuxième défaite en championnat cette saison laisse Brentford à la huitième place, après 90 minutes sans le moindre tir cadré. Brentford attend toujours sa première victoire à l’extérieur contre Brighton en Premier League et doit se ressaisir avant la reprise du championnat.