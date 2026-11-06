« Nous ne sommes pas aussi mauvais que nous en avons l'air » : Iraola répond à la colère des supporters de Liverpool

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a évoqué la nécessité de renouer avec les victoires après deux défaites consécutives récentes, soulignant qu'il comprenait la colère des supporters face au niveau de l'équipe, et ce lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce vendredi, consacrée à la rencontre contre Crystal Palace dimanche prochain, dans le cadre des matches de la dixième journée de Premier League.

Iraola reste en colère après la récente défaite de Liverpool à domicile face à Arsenal sur le score d'un but à zéro, et après le penalty non accordé à Alexander Isak lors de cette rencontre, déplorant l'absence d'explications officielles. Selon des propos rapportés par le site « Sky Sports » : « Nous n'avons reçu aucune explication, mais c'est ainsi que fonctionne le système, et nous nous contenterons d'attendre les conclusions de la commission des arbitres, exactement comme après le dernier match contre Brighton, dont nous ne sommes rien ressortis. Je pense que nous allons devoir attendre 10 jours avant qu'ils ne donnent leur avis. »

Liverpool souffre d'un recul de ses résultats lors des derniers matches, avec sa défaite face à Arsenal (1-0) dimanche dernier, suivie d'une défaite face au club turc du Fenerbahçe (3-2) en Ligue des champions mercredi dernier. Liverpool occupe actuellement la cinquième place du classement de la Premier League avec 15 points, à 9 points complets d'Arsenal, leader.

L'entraîneur de Liverpool a insisté sur la nécessité de réagir rapidement et d'inverser la situation après le récent recul des résultats, déclarant : « Le défi dans un club de la dimension de Liverpool, c'est que la semaine dernière nous étions sur une magnifique série de victoires, tout allait pour le mieux et tout le monde était d'excellente humeur, mais après deux défaites tout change complètement, et c'est la réalité à laquelle doit faire face un club du rang de Liverpool. Nous devons avoir la réaction attendue, car une victoire face à Crystal Palace est une nécessité pressante. Nous avons connu des situations similaires face à Bournemouth et même lors du match contre Brentford, et nous devons nous rendre là-bas pour accomplir la mission et récolter les points du match. »

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L'entraîneur espagnol s'est réjoui de la convocation de Rio Ngumoha en équipe d'Angleterre, après que Thomas Tuchel, le sélectionneur des Three Lions, a annoncé ce vendredi la liste pour la prochaine trêve internationale, déclarant : « C'est une très bonne nouvelle pour Rio et pour nous aussi. Il représente toujours une menace lorsque nous le mettons dans de bonnes positions face aux adversaires, il progresse constamment et nous aide beaucoup. »

Concernant la rencontre à venir face à Crystal Palace, qui occupe la 18e place avec 7 points, Iraola a affiché un grand respect pour l'adversaire, déclarant : « Même avec le changement d'entraîneur, il y a une continuité dans leur style de jeu, et les joueurs sont parfaitement habitués à ce qu'ils font. J'ai regardé leur match de jeudi : ils ont lutté jusqu'au bout à 10 joueurs et ont obtenu le résultat dans les dernières secondes (le match nul contre Hoffenheim en Ligue Europa sur le score de 1-1). C'est une équipe qui possède des éléments de grande qualité, et qui pratique un bon football avec le ballon. De plus, leur stade n'est pas grand, on ressent donc rapidement la pression sur une touche ou un ballon long, et il y a beaucoup de situations dans la surface qui exigent une grande qualité, défensivement comme offensivement. »

Au sujet de la situation médicale des absents et de l'état de Ryan Gravenberch, il a précisé : « Les seuls doutes que nous avons concernent Ryan Gravenberch, tandis que le reste des éléments est inchangé. Le cas de Ryan fait l'objet d'une évaluation quotidienne et dépend de son seuil de tolérance à la douleur. Nous verrons si nous pouvons gérer la chose pour qu'il soit en mesure de nous aider. »

À propos des pressions des supporters et de l'irrégularité des résultats de l'équipe, l'entraîneur de Liverpool a affirmé : « Quand nous perdons un match, tout le monde devient en colère, mais nous devons voir les choses avec un regard équilibré et savoir que le parcours comporte des hauts et des bas. Nous devons surmonter ce moment ; nous aimerions proposer de hauts niveaux et toujours gagner, mais cela n'arrive pas tout le temps. Nous étions sur une série positive, puis nous avons perdu deux matches et les doutes sont apparus, ce que je comprends totalement et, si j'étais supporter, je ferais la même chose. Mais nous travaillons quotidiennement et nous savons ce que nous faisons ; nous ne sommes pas aussi mauvais que l'image que nous donnons aujourd'hui, ni aussi bons que nous le paraissions il y a une semaine, et le défi réside dans le maintien du moral du groupe. »

Enfin, à propos de l'esprit sportif excessif de son équipe vis-à-vis des arbitres, Iraola a conclu ses déclarations en disant : « Nous sommes un groupe honnête, voire trop honnête parfois. L'arbitre nous a félicités après le match et je ne sais pas si cela m'a vraiment plu. Les choses doivent être naturelles, sans artifice, et quand nous protestons, la protestation doit être justifiée. Nous sommes une équipe qui veut presser avec hargne, mais l'équilibre en la matière fait une grande différence. La possession et l'arrivée dans la surface deviennent bien plus faciles quand on mène au score et qu'on trouve des espaces, et c'est ce qui nous a manqué dernièrement lorsque nous n'avons pas su conserver notre avance. »