Le défenseur portugais d'Al-Ittihad, Danilo Pereira, a critiqué le comportement de certains membres de l'organisation après la défaite de son équipe face à Al-Hilal sur le score de 3-2, lors de la huitième journée du championnat saoudien professionnel. Il a révélé que les joueurs avaient été bousculés alors qu'ils discutaient avec l'arbitre de la rencontre, et a attribué la défaite aux erreurs individuelles, affirmant en assumer la responsabilité.

Pereira a déclaré, après le match : « Nous discutions avec l'arbitre, mais certains organisateurs sont intervenus et ont commencé à nous bousculer, et l'un d'eux a mis sa main sur le visage de certains joueurs. Nous ne sommes pas allés insulter l'arbitre ni lui manquer de respect, nous voulions seulement lui parler. »

Il a ajouté : « Leur mission est de protéger tout le monde sur le terrain, et pas seulement l'arbitre. Ce qui s'est passé était un comportement hostile à notre égard, mais c'est terminé, et je n'ai rien à ajouter. »

Au sujet des causes de la défaite, le défenseur portugais a nié que l'aspect physique soit à l'origine du résultat, expliquant que les erreurs individuelles avaient décidé de la rencontre. Il a déclaré : « Les deux équipes ont livré un match formidable, nous étions présents et avons produit une bonne performance, mais nous avons commis beaucoup d'erreurs et nous en avons payé le prix. »

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Il a poursuivi : « Nous nous sommes battus pour revenir et arracher l'égalisation, mais aujourd'hui n'était pas notre jour. J'en assume la responsabilité d'abord, puis l'équipe. Et bien que nous ayons bien joué, nous avons malheureusement perdu. »

Pereira a également adressé un message aux supporters d'Al-Ittihad, les remerciant pour leur présence et leur soutien, exprimant ses regrets de ne pas leur avoir offert la victoire et demandant qu'ils maintiennent leur soutien lors de la prochaine étape.

Il a conclu ses propos en insistant sur la nécessité de surmonter rapidement cette défaite et de se préparer pour la prochaine échéance asiatique, déclarant : « Nous disputerons un nouveau match dans trois jours, et nous devons bien récupérer, car les prochaines rencontres seront difficiles, et nous voulons afficher un bon niveau en Ligue des champions d'Asie. »