Partager Suivez GOAL sur Google

Mikel Arteta a défendu avec vigueur sa réaction sévère envers Max Dowman après le rejet du recours d’Arsenal contre le carton rouge reçu par l’adolescent en Carabao Cup. L’entraîneur d’Arsenal insiste : le joueur de 16 ans doit apprendre les dures réalités du football chez les seniors, sous peine de vivre à « Disneyland ».

Publicité

Le recours d’Arsenal rejeté

Le recours d’Arsenal contre le récent carton rouge de Dowman a été officiellement rejeté par une commission indépendante. Le joueur de 16 ans a été expulsé mardi lors de la défaite aux tirs au but contre Fleetwood Town en Carabao Cup, après avoir répliqué à une intervention musclée de Harrison Neal.

Le jeune joueur, qui a déjà battu plusieurs records, purgera donc une suspension de trois matches. Arteta a immédiatement exprimé sa frustration face à cette décision. Il a reconnu que le club était très déçu que l’expulsion n’ait pas été annulée après avoir présenté des preuves claires de la provocation subie par Dowman.

Arteta prône la fermeté

Arteta a été critiqué pour s’être adressé vivement à Dowman alors qu’il quittait le terrain, mais l’Espagnol a défendu avec conviction sa volonté de se montrer exigeant envers lui. Il a révélé avoir expressément averti le jeune joueur, avant le coup d’envoi, qu’il pourrait être provoqué par l’adversaire.

« Je ne sais pas. On peut avoir beaucoup de réactions, a insisté Arteta en conférence de presse. Si vous voyiez comment mon père et ma mère réagissaient avec moi, vous diriez peut-être parfois que leur réaction ne vous plaît pas. Pour moi, c’était la meilleure réaction possible pour me permettre de devenir la personne que je suis. Mais on veut toujours voir la meilleure réaction, la plus belle.

Publicité Publicité

Nous ne sommes pas à Disneyland. Nous sommes en Premier League, à ce niveau, et nous prenons soin de lui bien plus que vous ne pouvez l’imaginer. Mais en même temps, nous allons être aussi exigeants avec lui qu’avec n’importe qui d’autre, parce qu’il doit mériter le droit de jouer. Sinon, que vont me dire les autres joueurs ? Il faut être juste. Allons-y. »

Related Topics

Expérience télévisuelle Canal+ ✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360). ✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web. ✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne. Mensuel dès 29,99 € S'abonner à Canal+

Le contexte de l’expulsion

L’expulsion de Dowman contre Fleetwood était son deuxième carton rouge du mois, après celui reçu récemment avec l’équipe d’Angleterre des moins de 19 ans. Malgré son jeune âge, il compte déjà 18 apparitions en équipe première et détient des records Guinness en tant que plus jeune vainqueur de la Premier League, plus jeune buteur et plus jeune joueur en Ligue des champions. Arteta estimait que la commission aurait dû tenir compte de ces éléments, ainsi que de la gravité de la faute initiale.

« Je pense qu’il faut prendre en compte le contexte du joueur, son âge et ce qui s’est passé avant, a expliqué Arteta. Surtout les tacles dangereux qu’il a subis : sa réaction est minime par rapport au geste initial. Je suis déçu que la décision n’ait pas été annulée après examen des images. »

Publicité

Arsenal attendu à Liverpool

Avec son parcours en Carabao Cup brutalement interrompu et son recours officiellement rejeté, Arsenal doit vite se reconcentrer sur le championnat. Dowman entamera immédiatement sa suspension de trois matches et devra regarder les rencontres depuis les tribunes. L’effectif d’Arsenal se rendra à Anfield ce week-end pour un choc de Premier League contre Liverpool.