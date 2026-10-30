L'Espagnol Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a évoqué les coulisses de la polémique liée à l'expulsion du prometteur Max Dowman, âgé de 16 ans, tout en dévoilant les dernières nouvelles concernant la liste des blessés du club avant le match tant attendu de dimanche face à Liverpool à Anfield, dans le cadre de la neuvième journée de Premier League.

À propos de sa réaction de colère au moment de l'expulsion de Dowman face à Fleetwood Town en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise « Carabao », Arteta a déclaré, selon les propos rapportés par le site « Sky Sports » : « Ma réaction est venue dans un moment d'émotion et de grande frustration, parce que je connais les conséquences qui en découlent, surtout pour Max. C'est un sujet que nous avons abordé juste avant d'entrer sur le terrain, car ce n'est pas la première fois ; cela s'était déjà produit plus tôt ce mois-ci avec l'équipe d'Angleterre des moins de 19 ans, et cela continuera de se produire en raison de sa manière de jouer et de la façon dont il attire les adversaires. »

Et d'ajouter, au sujet de la nature de sa relation avec le jeune joueur : « Nous devons être capables de nous dire ce que nous pensons l'un de l'autre. Il a 16 ans, et nous devons le protéger fermement, mais en même temps nous devons être clairs et directs avec lui sur ce que nous attendons de lui envers l'équipe, ses coéquipiers et le club. Il n'y a aucun problème entre nous, et nous avons discuté ensemble hier. »

Concernant sa façon de gérer l'incident et dans quelle mesure il partage les critiques adressées à sa réaction envers Dowman, Arteta a précisé : « Je n'ai pas suivi les réactions concernant mon attitude, qu'elles soient positives ou négatives. Il faut comprendre le contexte et la nature de la relation qui me lie à lui, ainsi que ce dont nous avons parlé ensemble avant d'entrer sur le terrain. »

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Arteta a poursuivi en s'appuyant sur son expérience personnelle : « Si vous aviez vu la réaction de mon père et de ma mère avec moi à certains moments, vous auriez dit que cette manière de faire ne nous plaît pas, mais pour moi, c'était la meilleure réaction qui soit, parce que c'est elle qui a forgé ma personnalité et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. »

L'entraîneur d'Arsenal a ajouté, dénonçant les attentes idéalistes : « Vous cherchez la réaction la plus belle et la plus parfaite, mais auriez-vous voulu voir la réaction de ses coéquipiers contraints de terminer le match à seulement 10 joueurs ? À quoi vous attendez-vous ? C'est le niveau exigé et c'est la réaction naturelle, qu'elle soit juste ou non. Et même en ce qui me concerne, lorsque je ne gagne pas, ma réaction est empreinte de colère et de frustration au plus haut point. »

Arteta a complété ses déclarations en insistant sur le réalisme de l'environnement sportif : « C'est un environnement compétitif, et telle est la vérité. Nous ne sommes pas à Disneyland, nous jouons en Premier League. Nous prenons grand soin de lui, mais en même temps nous lui réclamons de nombreux devoirs, car il doit mériter sa chance de jouer par son effort. Sinon, que me diraient les autres joueurs de l'équipe ? »

L'entraîneur d'Arsenal a exprimé sa grande déception après le rejet de l'appel déposé pour lever la sanction d'expulsion de Dowman, précisant : « Je ressens une grande déception, surtout avec les tacles violents qu'il a subis. Sa réaction était minime comparée à la faute commise à son encontre, et ces interventions auraient pu très mal se terminer. Nous avons de la chance aujourd'hui qu'il n'ait pas souffert d'une fracture au pied. »

Concernant la disponibilité des éléments d'Arsenal pour le match de dimanche, Arteta a passé en revue l'état des blessés, déclarant au sujet de Noni Madueke : « Nous ne connaissons pas encore sa situation. Nous avons une séance d'entraînement demain, et nous verrons s'il est en mesure de terminer l'intégralité de l'entraînement pour évaluer son degré de disponibilité. »

Au sujet des détails de la blessure de Bukayo Saka, Arteta a précisé : « Il devait repasser une radio pour connaître l'ampleur des dégâts et savoir si le tendon a été touché et dans quelle mesure. Ensuite, nous en saurons davantage. »

Quant à savoir s'il manquera le rassemblement avec l'équipe d'Angleterre, il a ajouté : « Je ne sais pas, cela semble être le cas, mais nous devons attendre et voir ce que donnera la semaine prochaine. »

Pour conclure ses déclarations, Arteta a annoncé de bonnes nouvelles concernant le trio composé de Declan Rice, Riccardo Calafiori et Christos Tzolis, affirmant : « Ils se sont tous entraînés aujourd'hui et s'entraîneront demain, et si tout se passe bien, ils seront disponibles pour participer. »