L'ailier portugais Francisco Conceição est a essuyé les critiques du public après des propos controversés dans lesquels il minimisait l’importance des passes adressées à Cristiano Ronaldo, alors que la sélection portugaise traverse une crise de confiance suite au match nul décevant contre le Congo (1-1) lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien portugais « A Bola », ses comptes sur les réseaux sociaux ont été inondés d’insultes cinglantes de la part des supporters de Ronaldo, après ses propos tenus en marge du match contre l’Ouzbékistan prévu ce mardi : « Pour moi, quand il s’agit de marquer des buts, personne n’égale Cristiano. Mais nous n’éprouvons ni le besoin ni l’obligation de lui passer le ballon : je le donne au joueur le mieux placé. »

Ces propos ont ravivé la polémique sur le rôle du quintuple Ballon d’Or, âgé de 41 ans : certains le défendent malgré une prestation discrète contre le Congo, tandis que d’autres demandent son remplacement par un élément plus frais.

Le milieu João Neves avait déjà suscité une polémique similaire la semaine dernière en qualifiant Ronaldo de « simple joueur parmi d’autres », ce qui souligne la tension croissante au sein de la Seleção.

Selon « A Bola », les internautes ont comparé le Portugal à l’Argentine, réclamant un jeu qui mette en valeur Ronaldo, comme le fait l’Albiceleste avec Lionel Messi, et pointant ainsi une différence de traitement entre les deux icônes.

La nomination post-Mondial de l’entraîneur Roberto Martínez à la tête du club saoudien Al-Nassr, où évolue Ronaldo, complique encore le tableau, certains doutant de la capacité du technicien à prendre des décisions techniques objectives concernant la star sans compromettre leur future collaboration.

Pour rappel, le Portugal doit battre l’Ouzbékistan afin de consolider ses chances de qualification dans le groupe, après un début de campagne laborieux qui a suscité des interrogations sur les ambitions de la sélection, malgré un milieu de terrain de grande qualité.