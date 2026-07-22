La défaite de l'équipe d'Argentine face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro en finale de la Coupe du monde 2026 a soulevé une vague de controverse dans la rue argentine, allant jusqu'à réclamer que la finale soit rejouée.

Selon le journal espagnol « El Mundo », des supporters argentins ont lancé une campagne sur les plateformes numériques pour demander que la finale du Mondial soit rejouée, campagne qui a réussi à recueillir jusqu'à présent plus de 61 500 signatures.

Derrière cette initiative se trouve la supportrice argentine Gisela Sánchez, qui a lancé une pétition sur le site « Change.org » dans laquelle elle a mis en doute la prestation de l'arbitre slovène Slavko Vinčić, et a demandé à la Fédération internationale de football (FIFA) de revoir les décisions arbitrales prises durant la rencontre disputée dimanche dernier à New York.

L'auteure de la pétition affirme que les décisions arbitrales ont directement influencé le déroulement du match, prétendant l'existence d'irrégularités qui justifient une révision, sans toutefois présenter la moindre preuve documentée à l'appui de son accusation.

Malgré l'engouement populaire qu'a suscité cette campagne, celle-ci ne dispose d'aucun fondement juridique contraignant la FIFA à modifier le résultat du match, car aucune rencontre officielle ne peut être rejouée sauf dans des circonstances exceptionnelles prévues par les règlements sportifs, ou par une décision émanant des instances compétentes de la Fédération internationale.

Cette initiative s'ajoute à une série de contestations numériques qu'a connues le Mondial 2026, une autre campagne française ayant réuni plus de 82 000 signatures pour demander que la demi-finale contre l'Espagne soit rejouée, en raison d'une action controversée ayant précédé le penalty provoqué par Lamine Yamal.

L'équipe d'Espagne avait remporté le titre de la Coupe du monde après sa victoire face à l'Argentine sur un but immaculé inscrit par Ferran Torres dans les prolongations.

Malgré l'amertume de la défaite, des dizaines de milliers de supporters argentins sont descendus dans les rues du pays après le coup de sifflet final, pour exprimer leur soutien et leur reconnaissance envers la sélection après avoir atteint la finale et frôlé le sacre pour la deuxième fois consécutive.