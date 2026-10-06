Kenan Yildiz a passé au total onze ans dans les équipes de jeunes du Bayern Munich, avant de rejoindre la Juventus Turin librement en 2022, à l’âge de 17 ans. Là-bas, le natif de Ratisbonne a réussi étonnamment vite à intégrer l’équipe première, où il s’est ensuite développé pour devenir un joueur de tout premier plan.

Pourquoi les Munichois n’ont-ils pas pu conserver ce prometteur ailier gauche ? « À l’époque, dans cette génération, nous avions à côté de lui d’autres joueurs très talentueux comme Paul Wanner et Arijon Ibrahimovic », se souvient Sauer dans un entretien avec SPOX. « L’effectif professionnel de l’époque ne permettait pas de faire s’entraîner en même temps trois joueurs offensifs de 17 ans. De plus, le transfert de Mathys Tel se dessinait déjà, lui aussi est de la génération 2005. La Juve a promis à Yildiz une place fixe à l’entraînement des pros, ce que nous ne pouvions pas lui offrir à ce moment-là. C’est pourquoi il a également pris la bonne décision pour lui. »

Wanner et Ibrahimovic ont finalement fait leurs débuts avec les professionnels du Bayern sous les ordres de l’entraîneur Julian Nagelsmann, mais aucun des deux n’a réussi la percée finale. Après plusieurs prêts, Wanner a rejoint le PSV Eindhoven en 2025 pour 15 millions d’euros. Ibrahimovic effectue actuellement déjà son quatrième prêt ; depuis l’été, il joue pour le FC Augsbourg. Mathys Tel a rejoint le Bayern à l’été 2022, peu après le départ de Yildiz, en provenance du Stade Rennais pour 20 millions d’euros. Après deux ans et demi dans un rôle de joueur de complément, il a poursuivi sa route à Tottenham Hotspur au début de l’année 2025.

Yildiz et Stiller ont provoqué une remise en question au Bayern

Yildiz, qui doit actuellement faire l’impasse en raison d’une fracture du pied, fait partie des titulaires indiscutables à la Juventus et en équipe nationale turque. Dernièrement, le joueur désormais âgé de 21 ans a même été associé à un transfert au Real Madrid. Sa valeur marchande dépasse depuis longtemps et largement celles de Wanner, Ibrahimovic et Tel.

Au Bayern, son départ libre puis son explosion à la Juventus ont eu au moins, selon Sauer, l’effet secondaire positif d’optimiser la passerelle entre la formation et l’équipe professionnelle.

Ce sujet avait déjà été évoqué une première fois lors du départ libre d’Angelo Stiller vers Hoffenheim en 2021. « Quand Kenan Yildiz a rejoint la Juventus Turin un an après Angelo et s’y est imposé chez les professionnels, cela a de nouveau confirmé qu’un joueur U19 du Bayern peut très vite fonctionner dans un grand club international », a expliqué Sauer. « Stiller et Yildiz ont certainement contribué à ce que nous mettions davantage l’accent sur la transition. Cela n’a aucun sens de former des joueurs avec de gros moyens si ce n’est ensuite pour n’en tirer ni bénéfice sportif ni bénéfice financier. »

Depuis, Aleksandar Pavlovic et Lennart Karl se sont installés durablement chez les professionnels en provenance du campus munichois, tandis que de nombreux autres talents formés au club ont fait leurs débuts la saison dernière sous les ordres de l’entraîneur Vincent Kompany. Sauer avait rejoint le Bayern en 2017, lors de l’ouverture du campus, en provenance du RB Salzbourg où il occupait le poste de directeur du centre de formation. Depuis 2023, il est directeur du développement et en même temps directeur général de Red&Gold Football, le réseau international de clubs du Bayern.