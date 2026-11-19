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Mauricio Pochettino est officiellement arrivé à Carrington pour ouvrir une nouvelle ère à Manchester United. Après un voyage express depuis les États-Unis, le technicien argentin s'est immédiatement mis au travail. Il a exposé sa vision sans attendre, affirmant que le travail commence dès maintenant avant des débuts difficiles à Anfield ce week-end.

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Pochettino arrive à Manchester après son dernier match avec les États-Unis

Après le match retour de Ligue des nations contre Haïti, mardi à Cincinnati, sa dernière rencontre comme sélectionneur des États-Unis, l'Argentin a pris un vol de nuit pour l'Angleterre. Il s'est rendu directement à Carrington mercredi pour rencontrer le personnel et plusieurs membres de son nouvel effectif.

Manchester United a confirmé la nomination de Pochettino vendredi dernier , un peu plus de 24 heures après avoir limogé Michael Carrick à la suite de son pire début de saison depuis 1986. Le nouvel entraîneur a aussitôt commencé à préparer le match de Premier League de dimanche contre Liverpool.

Le nouvel entraîneur de Manchester United repousse le repos avant le déplacement à Anfield

Auprès du site de Manchester United, après son voyage express, Pochettino a assuré que la fatigue ne le ralentirait pas. « J'ai beaucoup d'énergie, a-t-il déclaré. C'est un privilège d'être l'entraîneur de Manchester United. Et nous ne perdons pas de temps. Nous devons être prêts à jouer dimanche.

Ce n'est pas le moment de penser au repos, ni au sommeil. Il faut être prêts et tout préparer pour être certains d'aborder le match à Anfield dans les meilleures conditions. »

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S'adressant au personnel de Carrington, il a déclaré : « Je suis très heureux d'être ici. C'est un honneur. C'est un privilège d'être dans ce club extraordinaire. Oui, j'ai hâte de commencer à travailler. »

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Pochettino promet de rendre sa fierté au club et de rassembler les supporters d'Old Trafford

Malgré les difficultés de Manchester United en championnat, Pochettino a écarté la rivalité locale après son dernier match avec les États-Unis, mardi. Sur le plateau de TNT Sports US, DaMarcus Beasley, ancien joueur prêté à Manchester City, lui a lancé que « Manchester est bleu et le sera toujours ». Pochettino a répondu : « Vous verrez. Donnez-moi du temps.

Ce nouveau défi est immense, mais il procure aussi l'adrénaline que l'on recherche. Nous devons y apporter notre bon sens… Nous savons que la situation actuelle n'est pas celle que mérite un club comme Manchester United. Ses supporters sont formidables. »

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Dans une vidéo du club adressée aux supporters publiée ensuite, il a appelé à un effort collectif : « J'ai hâte de vous rencontrer. J'entends tant de bien de vous. J'espère qu'en travaillant ensemble et en créant des liens, nous apporterons beaucoup de bonheur. Ce sera une saison particulière pour soutenir nos joueurs, les pousser à se battre sur le terrain et obtenir les résultats que nous méritons. »

Un premier défi immédiat à Anfield pour lancer la reconstruction de Pochettino

Pochettino ne dispose que de quelques jours à Carrington avant le déplacement de dimanche à Liverpool, où le piètre début de saison de Manchester United sera immédiatement mis à rude épreuve à Anfield.

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Après ce premier match, sa priorité sera d'enrayer le déclin du club et de contester la suprématie locale de Manchester City, dans le cadre d'un contrat qui, selon les informations disponibles, court jusqu'en 2029.