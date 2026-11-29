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Manchester City n'a pas digéré la manière dont s'est achevé son duel face à Arsenal. Les Citizens ont laissé filer la victoire lors d'un match spectaculaire conclu sur un nul 2-2, sur fond de vives contestations d'une série de décisions arbitrales qui ont provoqué la colère des joueurs, du staff technique et des supporters. Le club a ainsi engagé une démarche officielle pour exiger des responsables des explications claires sur ce qui s'est passé.

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Le club a déclaré dans un communiqué officiel : « Nous sommes profondément déçus par plusieurs décisions arbitrales prises lors du match d'aujourd'hui contre Arsenal », avant d'ajouter : « Nous adresserons lundi un courrier officiel à la société ProRef, dans lequel nous demanderons des explications complètes sur les décisions clés de la rencontre, qu'il s'agisse du processus de prise de décision sur le terrain ou de l'utilisation de la VAR. »

Manchester City a souligné qu'il attendait une réponse détaillée de l'instance arbitrale, assurant : « Nous continuerons à représenter et à défendre les intérêts du club, de nos joueurs et de nos supporters. »

Trois actions qui ont mis City en colère

La rencontre disputée à l'Emirates Stadium a été riche en rebondissements. Manchester City a ouvert le score par Erling Haaland à la 34e minute, à la conclusion d'une superbe passe de Joško Gvardiol, avant que Kai Havertz n'égalise pour Arsenal à la 39e minute. Dès le début de la seconde période, les visiteurs ont repris l'avantage grâce à un magnifique but d'Enzo Fernández à la 47e minute, au terme d'une action lancée par un excellent mouvement d'Ayyoub Bouaddi. L'équipe semblait alors en route vers une précieuse victoire.

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Mais les dernières minutes ont tout changé. Jurriën Timber a égalisé pour Arsenal à la 83e minute, sur un corner tiré par Eberechi Eze, une action qui a suscité de vives protestations des joueurs de City, lesquels y ont vu une agression manifeste sur leur gardien italien Gianluigi Donnarumma.

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Alors que Donnarumma sortait pour capter le ballon, il a reçu un coup de coude de Gabriel sur la nuque. Le but a pourtant été validé après un visionnage de la vidéo, qui s'est concentré sur une éventuelle main de Timber, sans que le but soit annulé ni qu'une faute soit sifflée en faveur du gardien de Manchester City. Le club considère cette décision comme l'une des principales qui exigent des explications.

La main de Gyökeres attise la polémique

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Les contestations de Manchester City ne se sont pas arrêtées au but égalisateur. Pendant le temps additionnel, une autre action a déclenché une nouvelle vague de colère : une tête de Joško Gvardiol filait vers le but d'Arsenal avant que Viktor Gyökeres ne la stoppe avec le bras, selon les images de cette séquence qui a fait couler beaucoup d'encre.

Malgré l'examen de l'action par la vidéo, l'arbitre n'a pas accordé de penalty à Manchester City. Une décision qui a redoublé les protestations des joueurs, convaincus que le ballon avait heurté le bras de l'attaquant d'Arsenal et empêché une tentative qui se dirigeait vers le but. Avec l'action impliquant Donnarumma, cet épisode est devenu le cœur des contestations qui ont poussé la direction du club à réagir officiellement.

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L'incident avec Doku s'ajoute à la liste des griefs

Un troisième incident a encore durci les critiques : Bruno Guimarães a tiré les cheveux de Jérémy Doku lors d'un duel, alors que le joueur de Manchester City était sous le coup d'un avertissement, sans que l'ancien joueur de Newcastle ne reçoive la moindre sanction supplémentaire.