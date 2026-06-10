« Nous ne jugerons pas le monde »… Première réaction d’Infantino à la crise autour du Somalien Artan

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, est revenu sur la crise des visas et sur plusieurs problèmes d’entrée des délégations, notamment celui de l’arbitre somalien Omar Artan, aux États-Unis, en amont de la Coupe du monde 2026.

Le cas d’Artan, refoulé pour des motifs liés au terrorisme et à la sécurité nationale, avait provoqué un vif émoi.

La FIFA, impuissante, a finalement acté l’exclusion définitive de l’arbitre somalien du tournoi.

Mercredi, à la veille du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Afrique du Sud, il a déclaré en conférence de presse : « Ce qui est arrivé à l’arbitre somalien est regrettable, mais la FIFA ne contrôle pas tout. »

« Nous essayons, nous parlons, nous discutons et nous cherchons des solutions, mais nous ne sommes pas les rois du monde et nous ne pouvons pas contrôler les gouvernements ou les forces de police ; nous sommes une organisation sportive », a-t-il ajouté.

Il a rappelé que la question des visas, tout comme les dossiers Iran et billetterie, avait été soulevée à plusieurs reprises ces dernières semaines et devait être traitée avec calme.

Il a conclu en appelant au calme : « Parfois, il vaut mieux se détendre. Nous travaillons sur tout et tentons de résoudre chaque problème, mais se précipiter en criant n’est pas toujours la meilleure solution. »

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«Je suis fier d’avoir tenu ma promesse envers l’Iran», a-t-il ajouté.

Dans la même veine, il a rendu hommage aux supporters, affirmant que la Coupe du monde devrait accueillir entre 6,5 et 7 millions de spectateurs dans les stades, sans compter les millions qui suivront la compétition dans les fan zones à travers le monde. « Ce sont les supporters qui font la Coupe du monde », a-t-il souligné.

Il a conclu son intervention en rappelant que la Coupe du monde est avant tout un rendez-vous planétaire qui célèbre l’unité entre les peuples.