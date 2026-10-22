Les joueurs du Barça ont vécu une soirée difficile après la défaite face au Paris Saint-Germain, sur le score de quatre buts à deux en Ligue des champions.

Cette lourde défaite est survenue quelques jours avant le Clasico, face au Real Madrid, prévu pour dimanche prochain.

Plusieurs stars du Barça ont livré une prestation terne, dont Lamine Yamal et Raphinha.

Mais selon les informations de la radio « Cadena SER », le Brésilien a endossé le rôle de capitaine dans le vestiaire après la rencontre.

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L'attaquant de 29 ans a prononcé un discours dans le vestiaire, cherchant à apaiser les esprits et à galvaniser l'équipe, les exhortant à ne pas céder au désespoir à cause de la défaite.

Raphinha a expliqué que la saison était longue et que la qualification pour le tour suivant de la Ligue des champions n'était pas encore jouée.

Il a également incité ses coéquipiers à se préparer pour le Clasico, les mettant au défi de prouver que cette défaite n'entraverait pas leur parcours.