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Ruben Amorim a dressé un constat cinglant sur son équipe de l’AC Milan après sa défaite surprise 2-0 face à Ferencvaros, jeudi soir en Ligue Europa. L’entraîneur milanais a mis en cause la mentalité et le sens des responsabilités professionnelles de ses joueurs, alors que le géant italien a subi un nouveau revers dans sa campagne européenne.

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Amorim met en cause la mentalité du Milan

Amorim était furieux après la prestation terne de son équipe à San Siro, où un doublé de Lenny Joseph en seconde période a infligé une lourde défaite aux locaux. Ce résultat place le Milan dans une situation délicate au classement de la Ligue Europa, avec désormais trois défaites lors de ses quatre premiers matches de la phase de groupes, dans une campagne européenne difficile.

Revenant sur la prestation de son équipe juste après le coup de sifflet final, Amorim a reconnu avoir été stupéfait par son manque d’intensité. « Il n’y a aucune explication. Je ne peux rien dire, surtout à propos de la première mi-temps. Je ne me souviens pas d’une autre première mi-temps comme celle-là. C’est une question d’ambition, de concentration, d’envie. Nous avons offert des occasions, fait des cadeaux stupides. Nous n’étions pas prêts à jouer au football ce soir », a déclaré l’entraîneur à Sky Sport.

La rotation tactique se retourne contre Amorim à San Siro

Amorim a choisi de remanier largement son onze de départ, avec six changements par rapport à l’équipe qui avait récemment remporté le Derby della Madonnina face à l’Inter. Mais son pari n’a pas porté ses fruits : les joueurs moins utilisés ont peiné à s’adapter au rythme du match. Même les entrées en seconde période de stars comme Luka Modric et Christian Pulisic n’ont pas permis à l’équipe à domicile de revenir au score.

« C’est difficile à expliquer. Nous n’étions tout simplement pas prêts à passer du derby à cette autre compétition. Quand on joue pour le Milan, on a une responsabilité et on ne peut pas se présenter comme ça. Je n’ai probablement pas non plus fait en sorte que l’équipe entre sur le terrain prête à jouer. Nous ne sommes pas prêts à être compétitifs sur deux fronts. Nous devons travailler sur notre façon de voir le football et d’aborder les matches. Il n’y a aucune excuse ce soir, je ne peux rien dire. D’habitude, j’ai beaucoup de choses à dire pour défendre notre équipe, mais pas ce soir. Nous devons faire preuve de plus d’humilité et comprendre ce qui s’est passé », a ajouté Amorim lors de ses déclarations aux médias après le match.

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À la recherche d’une solution

Getty Images

Alors que la pression monte, Amorim a cité le défenseur Strahinja Pavlovic en exemple pour ses autres joueurs, saluant le travail du Serbe à l’entraînement. L’entraîneur s’est inquiété de voir l’équipe confrontée aux mêmes difficultés psychologiques que lors de la saison précédente.

Amorim a adressé un dernier avertissement à ses joueurs décevants : « Peut-être ai-je fait quelque chose de mal ces deux derniers jours, mais pas sur le plan mental. Cette équipe avait des problèmes similaires l’an dernier. Nous devons trouver une solution. Ce soir, nous n’étions pas prêts, nous n’avons pas fait preuve de courage. Si nous ne gagnons pas, nous devons faire tout notre possible pour renverser la situation, et nous n’avons rien vu de tel. Tout le monde doit s’entraîner comme Pavlovic. Il est prêt à mourir à l’entraînement. C’est un bon exemple. »

Il a conclu : « Parfois, quand les joueurs ne sont pas titulaires, ils ont du mal. Mais il n’y a aucune excuse ; nous aurions dû gagner même avec ceux qui ont débuté. Nous devons régler ça ! Nous ne pouvons pas simplement accepter que les choses se passent ainsi. Nous aurions dû faire tellement de choses mieux ce soir. Rien qu’en étant meilleurs sur les deuxièmes ballons, cela aurait déjà été beaucoup mieux. Nous n’avons pas été dans le match ce soir. »