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Noni Madueke a livré une analyse sans détour de la prestation d’Arsenal après son spectaculaire match nul 2-2 contre Newcastle United, samedi. Malgré son égalisation décisive, qui a permis à Arsenal de conserver son avance en tête de la Premier League, l’ailier a regretté un relâchement qui a failli coûter le match à son équipe.

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Deux mi-temps bien différentes à St James’ Park

L’ailier d’Arsenal Noni Madueke a fait part de sa déception après l’incapacité de son équipe à maintenir sa domination au cours d’un après-midi frustrant dans le Tyneside. En tête de la Premier League, Arsenal semblait maîtriser totalement la rencontre en première période, mais a finalement dû se contenter d’un point après une seconde mi-temps chaotique qui a largement tourné à l’avantage de Newcastle.

Interrogé par Sky Sports dès le coup de sifflet final, Madueke a livré son analyse du match. L’international anglais a laissé entendre que les visiteurs avaient peut-être fait preuve de suffisance après leur début de rencontre convaincant. « On peut dire que chaque mi-temps a eu son visage, a expliqué l’ailier. Je pense que nous avons été remarquables en première période et que nous aurions dû rentrer aux vestiaires avec au moins trois buts d’avance. Au bout du compte, je pense que le 2-2 est un résultat équitable », a-t-il ajouté.

Ce nul à St James’ Park met fin à une série de cinq victoires consécutives en Premier League pour le club du nord de Londres. Arsenal reste confortablement installé en tête du classement, avec six points d’avance sur Brighton, deuxième, qui se déplacera à Hull dimanche et compte un match en retard. Newcastle demeure 12e avec 13 points en 11 rencontres.

Eze et Madueke mènent l’attaque

Les visiteurs ont bien entamé la rencontre : Eberechi Eze a ouvert le score à la 33e minute, après un excellent travail de Kai Havertz pour déposséder Lewis Hall du ballon. Madueke a salué la contribution de son coéquipier à la domination tactique d’Arsenal en début de match. « C’est formidable pour lui. Il a fait un excellent appel et a très bien conclu. Il nous a lancés et cela a été le point de départ de la dynamique dont nous avons bénéficié en première période », a-t-il souligné.

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La physionomie du match a toutefois changé lorsqu’une rare erreur de Martin Odegaard a offert l’égalisation à Harvey Barnes, avant que Malick Thiaw ne donne l’avantage à Newcastle. David Raya ayant dû sortir sur blessure, Arsenal paraissait vulnérable jusqu’à ce que Madueke prenne les choses en main à 12 minutes du terme. Sa frappe à ras de terre s’est frayé un chemin à travers une surface de réparation encombrée. Si Lukas Hornicek peut estimer qu’il aurait dû l’arrêter, ce but témoigne de la persévérance et de l’intelligence tactique dont Madueke a fait preuve tout au long de l’après-midi.

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Rester fidèle au plan de jeu

La frustration de Madueke tient surtout aux 20 minutes qui ont suivi la pause, durant lesquelles Arsenal a perdu le contrôle du match. Après avoir semblé intouchable lors des 45 premières minutes, son équipe a commis une série d’erreurs qui ont permis à Newcastle de prendre l’initiative. « En seconde période, nous n’avons pas été à notre niveau pendant les 20 premières minutes. Quand on donne de l’espoir à ce public et à cette équipe, cela devient difficile », a reconnu Madueke.

Le non-respect des consignes tactiques par Arsenal est revenu à plusieurs reprises dans les discussions d’après-match. Ce résultat met fin à une série de 21 rencontres de Premier League sans match nul depuis le 2-2 contre les Wolves en février. Madueke s’est montré direct sur le manque de concentration de son équipe, suggérant que la facilité de la première période avait peut-être joué contre elle. « On sait à quoi s’attendre face à Newcastle à domicile. Pendant les 20 premières minutes de la seconde période, nous n’avons pas respecté nos propres principes. Je ne sais pas si nous étions trop détendus après notre prestation en première période », a confié l’ailier.

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Progression individuelle et confiance de l’entraîneur

Pour Madueke, son but est le fruit de consignes précises de Mikel Arteta sur son placement et ses déplacements dans le dernier tiers du terrain. L’ailier a révélé qu’il travaillait étroitement avec le staff technique pour améliorer son anticipation. « L’entraîneur insiste auprès de moi pour que j’aie un temps d’avance. J’ai tenté ma chance en essayant de rester en position de jeu. Quand j’ai reçu le ballon avec cet espace, je savais que je devais marquer », a-t-il expliqué.

Malgré la frustration collective liée aux points perdus, Madueke reste optimiste quant à sa progression et à son rôle dans l’effectif. Il estime être actuellement dans une bonne phase de son développement, même s’il reconnaît qu’il doit encore travailler pour atteindre son plein potentiel. « Je me sens bien. Il y a encore des choses que je peux améliorer, mais je sens la confiance de mon entraîneur et de mes coéquipiers », a conclu l’ailier.