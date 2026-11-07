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La série de trois victoires consécutives de Tottenham Hotspur s’est achevée sur une déception samedi : un but tardif de Noah Okafor a offert une victoire cruciale à Leeds United. L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a regretté la prestation sans éclat de son équipe en seconde période, qui lui a fait perdre le contrôle du match à Elland Road.

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Une défaite décevante dans le Yorkshire

La dynamique récente de Tottenham a été brutalement stoppée à Elland Road, où Leeds United a décroché sa première victoire en Premier League depuis septembre. Le moment décisif est survenu à seulement 11 minutes de la fin, lorsque l'international suisse Noah Okafor a immédiatement pesé sur la rencontre après son entrée en jeu. L'attaquant a bien combiné avec Harry Wilson, lui aussi entré en cours de match, avant de décocher une frappe puissante qui a trompé Antonin Kinsky et déclenché la liesse des supporters locaux.

Interrogé par TNT Sports après le coup de sifflet final, De Zerbi, frustré, a reconnu : « Nous méritions de perdre en seconde période et nous n'avons pas joué comme nous en sommes capables. C'est un parcours pour nous, car nous pouvons apprendre de ce match. Je suis désolé pour notre prestation en seconde période : nous n'avons pas joué comme une grande équipe. Nous n'avons pas montré le caractère ni l'impact physique nécessaires en seconde période. »

La faute de Bogle fait polémique

Si la seconde période a été à l'avantage de Leeds, la première a été marquée par une vive polémique qui a mis le banc de Tottenham hors de lui. Leeds a sans doute eu de la chance de compter encore 11 joueurs sur le terrain lorsque Okafor a débloqué la situation en fin de match, après une fin de première période controversée.

De Zerbi s'est indigné de voir Jayden Bogle échapper à toute sanction pour une intervention dangereuse sur Mathys Tel, qui a fait monter la tension peu après la demi-heure de jeu. Après un examen de la VAR de plus de quatre minutes, l'arbitre John Brooks a choisi de ne pas expulser le défenseur de Leeds, qui n'a finalement même pas reçu de carton jaune. La colère de De Zerbi s'est accentuée lorsque Tel a ensuite dû sortir sur blessure et céder sa place à Dominic Solanke.

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L'entraîneur italien a comparé l'indulgence dont a bénéficié Bogle au carton jaune reçu par Pedro Porro. À propos de l'avertissement infligé à son défenseur, De Zerbi a déclaré : « Pour Pedro Porro, c'était un duel et un carton jaune incroyable. Je n'ai pas vu la première action sur Mathys Tel, je ne peux rien dire. »

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Des décisions arbitrales qui frustrent De Zerbi

Malgré sa frustration manifeste face à l'absence de sanction pour l'intervention sur Tel, De Zerbi a refusé d'attribuer la défaite aux seules décisions arbitrales. Ce résultat a aussi mis en lumière les difficultés persistantes de Tottenham lorsqu'il concède l'ouverture du score : le club n'a remporté aucun des 39 derniers matches de Premier League dans lesquels il a encaissé le premier but, sa plus longue série de ce type dans l'histoire de la compétition.

À la question de savoir si l'arbitre aurait dû consulter l'écran au bord du terrain pour l'action impliquant Bogle, De Zerbi a répondu : « Non. J'ai une grande confiance en l'arbitre. Qu'il aille voir l'écran ne change rien. Je ne sais pas s'ils ont pris la bonne décision. Nous devons nous concentrer sur notre prestation et sur ce que nous pouvons améliorer. »

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Les conséquences et la suite

Le deuxième but d'Okafor cette saison a été décisif : il a permis à Leeds de prendre trois points pour la première fois en six matches et de signer sa première victoire contre Tottenham depuis mai 2021, propulsant le club à la huitième place du classement. À l'inverse, cette première défaite en cinq matches a fait reculer Tottenham à la 10e place.

Après la trêve internationale, Tottenham tentera de rebondir en recevant Ipswich Town le 21 novembre, tandis que Leeds se rendra à Stamford Bridge pour affronter Chelsea le même jour.