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L’entraîneur Fabian Hurzeler a été frustré par le manque d’efficacité devant le but après le surprenant match nul et vierge de Brighton sur la pelouse de Jablonec en Ligue Conférence. Ce résultat décevant en République tchèque a brusquement mis fin à la belle série de six victoires consécutives que le club de Premier League avait enchaînées toutes compétitions confondues cette saison.

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Le technicien allemand déplore le manque d’efficacité de son équipe

Hurzeler a reconnu que son équipe, largement remaniée, n’avait pas joué à son niveau habituel après avoir échoué à célébrer son 100e match à sa tête par une victoire en République tchèque. Après avoir inscrit 22 buts lors de six victoires consécutives, Brighton avait procédé à de nombreux changements à la suite de sa victoire 5-0 contre Crystal Palace dimanche en Premier League. Georginio Rutter, auteur d’un doublé lors de la précédente sortie européenne de son équipe, a manqué deux occasions en première période, avant qu’une tentative de Malick Yalcouye à la 50e minute ne soit annulée pour hors-jeu.

Des hôtes tenaces contrarient des visiteurs dominateurs

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Si les visiteurs n’ont pas réussi à trouver la faille, leur gardien Bart Verbruggen a tout de même dû intervenir en fin de match face à Jiri Slama et Vakhtang Tchanturishvili, partis en contre-attaque, pour préserver un cinquième match consécutif sans encaisser de but, toutes compétitions confondues.

Au micro de TNT Sports après le coup de sifflet final, Hurzeler a insisté sur la nécessité pour ses joueurs de bien mieux maîtriser les fondamentaux en compétition européenne : « Nous n’avons pas joué à notre meilleur niveau ; Jablonec a bien défendu, notamment dans sa surface, et s’est bien déplacé lors des transitions. Dans l’ensemble, ce n’est pas le résultat que nous voulions, mais nous devons continuer.

« Quand on fait 0-0, c’est qu’on ne s’est pas créé assez d’occasions ; nous devons absolument progresser sur ce point. Nous devons comprendre ce qu’il faut pour jouer dans cette Coupe. Comprendre que nous devons être excellents dans les fondamentaux. Nous ne l’avons pas été ; c’est quelque chose que nous devons améliorer. »

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Le manque de précision devant le but gâche une domination statistique

L’équipe de Premier League a dominé les statistiques de la rencontre, avec 72,1 % de possession, 63 incursions dans le dernier tiers du terrain et 56 ballons touchés dans la surface adverse. Elle n’a toutefois mis le gardien local à contribution qu’à quatre reprises sur un total de 26 tirs, pour un total modeste de 1,42 but attendu face à un bloc défensif discipliné.

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Interrogé sur la difficulté de ses attaquants à se procurer des occasions franches malgré cette domination territoriale, Hurzeler a ajouté : « Ils ont bien défendu et nos centres n’ont pas atterri là où nous le voulions. La précision a manqué dans le dernier geste ; nous devons progresser sur ce point.

« Plus le match avançait, plus ils avaient d’espaces pour partir en transition. Nous avons beaucoup poussé pour marquer et, bien sûr, cela leur a laissé des espaces pour partir en contre. À certains moments, nous avons eu de la chance.

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« Nous apprenons toujours. Je pense qu’il est important de tirer des enseignements de ce match et de progresser lors du prochain. Nous n’avons pas le temps de nous attarder sur la déception ; nous devons nous concentrer sur le prochain match. »

Le déplacement à Anfield met à l’épreuve la dynamique en championnat

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Brighton doit vite tourner la page de sa déception européenne de jeudi et rentrer au pays pour poursuivre son excellent parcours en championnat ce week-end. Actuellement troisième du classement de Premier League, l’équipe de Hurzeler doit effectuer un déplacement difficile à Anfield pour affronter Liverpool dimanche, lors de la huitième journée. Le retour des titulaires habituels laissés au repos devrait permettre à Brighton d’être bien plus incisif dans le dernier tiers du terrain sur les bords de la Mersey.