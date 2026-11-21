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L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, reconnaît que Manchester United dispose d’un net avantage tactique avant le grand choc de Premier League prévu dimanche à Anfield. Selon lui, l’arrivée soudaine de Mauricio Pochettino sur le banc de Manchester United rend ce rival historique dangereusement imprévisible.

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Iraola se méfie d’un Manchester United imprévisible

Iraola estime que Manchester United dispose d’un léger avantage tactique sur Liverpool avant leur grand choc de Premier League dimanche . Cette rencontre très attendue à Anfield sera la première de Mauricio Pochettino à la tête des visiteurs. Pochettino a remplacé Michael Carrick au poste d’entraîneur de Manchester United lors de la récente trêve internationale.

Son arrivée soudaine à Old Trafford ajoute une part de surprise à cette affiche historique, qui exige toujours une concentration maximale. Liverpool occupe actuellement la quatrième place de Premier League après un début de saison impressionnant. À l’inverse, son rival se rendra dans le Merseyside à la 18e place, après une série désastreuse de huit matches sans victoire.

S’adapter aux nouveaux plans tactiques de Pochettino

Préparer un match face à une équipe dont l’entraîneur vient d’être nommé représente un défi particulier. Iraola reconnaît que son staff ne dispose pas de références récentes pour prévoir exactement comment Pochettino composera son onze de départ.

« Nous nous sommes affrontés [en tant qu’entraîneurs] et, évidemment, il a dirigé beaucoup de matches de Premier League que nous pouvons étudier, a déclaré Iraola aux journalistes. Nous pouvons regarder des matches disputés aux États-Unis, mais il est vrai que [Manchester United] a ce petit avantage : nous n’avons pas de références pour nous préparer, car ils peuvent opter pour différentes approches que, franchement, nous ne connaissons pas à l’heure actuelle. »

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Une rivalité historique qui exige une grande performance à Anfield

Si l’effet de surprise favorise les visiteurs, Iraola reste confiant dans la capacité de son équipe à résoudre les problèmes sur le terrain. Il souligne que les principales qualités et faiblesses des joueurs de Manchester United restent largement inchangées. Les hôtes devront toutefois surmonter un obstacle psychologique préoccupant ce week-end. Liverpool n’a, étonnamment, plus battu Manchester United à Anfield depuis mars 2023, ce qui donne encore plus d’importance à ce choc aux yeux de ses supporters.

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« Nous devons nous adapter à certaines choses et j’espère que, comme nous avons déjà passé un peu de temps avec les joueurs, nous pourrons gérer le début du match le plus rapidement possible, a ajouté Iraola. Mais nous connaissons très bien les joueurs. Nous savons ce qu’ils valent. Leurs qualités et leurs faiblesses, qu’ils ont montrées jusqu’à aujourd’hui, ne vont pas changer du jour au lendemain. Franchement, on ne trouve pas de plus grands matches que celui-ci. »

« Je me sens chanceux d’être ici et privilégié de participer à ces matches. Nous devons reconnaître l’importance de cette rencontre. Il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte. Ils ont un nouvel entraîneur, ce qui nous pose de nouveaux défis. Ce match est important pour nous à bien des égards. Nous voulons améliorer nos résultats à domicile. Nous avons été très bons à l’extérieur, mais pas à domicile, et notre première occasion de le faire, c’est contre Manchester United dimanche. »

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Mettre fin à une série difficile dans le Merseyside

Dimanche offre à Liverpool l’occasion idéale de corriger ses récentes irrégularités devant ses supporters. Iraola a demandé à son équipe de saisir cette occasion et de livrer une performance marquante face à un rival en difficulté.

Pour Manchester United, ce déplacement redoutable offre à Pochettino une chance immédiate de mettre fin à la série noire de son équipe en Premier League. Une victoire surprise à Anfield donnerait un formidable élan à ses espoirs de maintien, qui s’amenuisent.