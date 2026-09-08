« Nous n'avons pas appliqué les consignes de Mourinho » : Valverde critique les joueurs du Real Madrid

L'Uruguayen Fede Valverde, joueur du Real Madrid, a exprimé son mécontentement quant à la performance de son équipe lors du match face à l'Inter Milan en Ligue des champions, affirmant que les joueurs sont conscients de la nécessité de se remettre en question et d'améliorer de nombreux aspects.

Le Real Madrid a signé une victoire difficile et peu convaincante face à son hôte l'Inter Milan sur le score de 2-1, ce mardi soir, lors du match qui s'est déroulé au stade Santiago-Bernabéu à l'occasion de l'entame du parcours des deux équipes dans la phase de ligue de la compétition continentale.

Ce match intervient quelques jours après la première défaite du club madrilène en championnat d'Espagne, sur le score de 0-1 face au Real Betis, vendredi dernier.

Valverde a été désigné homme du match lors de la rencontre de son équipe contre l'Inter Milan, après avoir inscrit le deuxième but en profitant d'une erreur du gardien Josep Martínez.

Valverde a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne espagnole « Movistar » et rapportés par le journal « AS », au sujet de son trophée d'homme du match : « Non, je n'y crois pas. Thibaut Courtois a livré une première mi-temps exceptionnelle, et ce trophée lui revient amplement. Il nous a sauvés. »

Le gardien belge a repoussé 7 ballons durant le match contre l'Inter Milan, ce qui a permis de préserver l'avantage du Real Madrid.

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« Nous n'avons pas joué selon notre style »

À propos de la performance du Real Madrid, Valverde a déclaré : « Nous avons eu des occasions, nous jouions selon notre style au début, puis nous ne l'avons plus fait en seconde période. Surtout sur notre terrain, nous devons davantage nous imposer, mieux conserver le ballon et nous accorder un temps de repos, en particulier les joueurs de la ligne défensive. »

Valverde a dévoilé les consignes de l'entraîneur José Mourinho, expliquant : « Il nous a dit très clairement que nous devions conserver davantage le ballon et faire preuve de calme, mais nous ne l'avons pas fait. »

Il a ajouté : « Nous devons être plus critiques envers nous-mêmes. Nous sommes conscients d'avoir livré une mauvaise seconde période et de ne pas avoir joué selon notre style. »

« Nous avons beaucoup souffert »

À propos des occasions que l'équipe n'a pas su exploiter, le milieu de terrain uruguayen a poursuivi : « Nous avons eu des occasions, mais sans jouer selon notre style. Des contre-attaques et des erreurs… Des occasions se sont présentées, mais nous avons beaucoup souffert. »

Valverde a évoqué la liste des nommés au Ballon d'Or, annoncée plus tôt ce mardi, en déclarant : « J'espère toujours que l'un de nos joueurs l'emporte. Et je suis heureux de pouvoir contribuer. »

Le joueur du Real Madrid a également compris l'inquiétude qui gagne les supporters, affirmant : « Ils ont tout à fait raison. Nous devons nous améliorer et voir les choses clairement. »

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