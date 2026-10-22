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Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a adressé un message ferme concernant l’avenir en sélection du jeune espoir du Club Bruges Nicolo Tresoldi. Lors d’une mission d’observation très médiatisée, l’ancien entraîneur de Liverpool a insisté sur le fait que la DFB ne supplierait pas les joueurs de représenter l’équipe nationale, alors qu’une bataille avec l’Italie se profile pour obtenir les faveurs de l’attaquant.

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Klopp fixe les règles du recrutement en sélection

La course pour s’assurer les services de Tresoldi sur le long terme s’intensifie, mais Klopp refuse de se laisser entraîner dans une surenchère pour le jeune attaquant. Présent à l’Allianz Arena pour le choc de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Arsenal, le sélectionneur de l’Allemagne a confirmé que des discussions officielles avaient eu lieu avec le joueur, toujours éligible pour représenter l’Allemagne comme l’Italie.

Malgré l’enjeu que représente la possibilité de voir ce jeune talent choisir un rival européen direct, Klopp est resté ferme sur la position de la DFB. « Nous suivons tout. Nous observons à Bruges, nous observons à Brême. Nous avons parlé avec Tresoldi, tout comme [Roberto] Mancini. Cela ne concerne pas seulement Tresoldi : nous n’avons à courir après personne. Le garçon doit prendre sa décision quand il sera en mesure de le faire. Nico est un garçon formidable, qui a énormément progressé et qui possède encore un grand potentiel », a-t-il expliqué à Sky Sport.

L’attaquant repousse sa décision sur son avenir en sélection

Getty Images

Devenu l’un des joueurs les plus en vue de l’équipe d’Allemagne espoirs, l’attaquant de 20 ans prend son temps pour décider de son avenir international. Il a récemment indiqué qu’il repousserait tout engagement définitif concernant la sélection qu’il représentera chez les seniors jusqu’après le Championnat d’Europe espoirs de l’UEFA 2027, préférant rester concentré sur le prochain cycle de compétition.

De son côté, Mancini suit la situation de près et espère convaincre l’attaquant né en Sardaigne de choisir l’Italie. Un bras de fer pourrait ainsi s’engager entre le pays de naissance du joueur et celui où il a développé sa carrière professionnelle, les responsables italiens espérant que ses racines méditerranéennes feront finalement pencher la balance en leur faveur.

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Fullkrug reste une option malgré les interrogations liées à son âge

Si Tresoldi incarne l’avenir, Klopp a également évoqué l’apport immédiat de l’attaquant expérimenté Niclas Fullkrug. Depuis son retour à Brême en prêt de West Ham United, l’avant-centre connaît un regain de forme et marque avec une remarquable régularité en ce début de saison. Ses performances devant le but ont remis Fullkrug dans la course à une place en sélection, même si Klopp réfléchit aussi à l’avenir de son groupe sur le long terme.

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Avec sept buts lors de ses sept premières apparitions en compétition officielle cette saison, l’ancien joueur du Borussia Dortmund reste l’un des finisseurs les plus fiables de l’Allemagne dans la surface. « Niclas Fullkrug enchaîne les buts en Bundesliga, mais il a 33 ans. Ce n’est pas ma faute. Sur le long terme, nous devons voir si cela fonctionne. Pour l’instant, oui, mais je suis surtout heureux que Niclas soit de retour et qu’il marque », a souligné Klopp.

Une mission d’observation à l’Allianz Arena





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La présence de Klopp à Munich ne se limitait pas à la question des attaquants. Il en a profité pour observer plusieurs joueurs confirmés et émergents de la sélection allemande sur la scène de la Ligue des champions. Le duel tactique entre le Bayern et Arsenal offrait un cadre idéal pour évaluer la forme de joueurs appelés à constituer l’ossature de son groupe lors de la prochaine trêve internationale.

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Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic, Kai Havertz et le très prometteur Tom Bischof figuraient notamment parmi les joueurs observés, alors que Klopp continue d’affiner son approche tactique. Sa volonté de suivre « tout », des matches nationaux aux rencontres européennes disputées à l’étranger, montre qu’aucun joueur n’échappe véritablement à son attention tandis que l’équipe se prépare pour les prochains tournois.