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Après la défaite 2-1 du Bayern Munich sur le terrain du LOSC Lille en Ligue des champions mercredi soir, son entraîneur Vincent Kompany a souligné que son équipe devait prendre goût au combat malgré un effectif très diminué. Il retient aussi des points positifs de ce revers et cite le PSG, tenant du titre.

« Sur la première mi-temps, nous n’aurions pas pu faire mieux », a déclaré Kompany après le coup de sifflet final sur DAZN, se disant très satisfait des 45 premières minutes de son équipe, très diminuée par les absences , dans laquelle Konrad Laimer a notamment dû dépanner au poste d’avant-centre . « La première mi-temps s’est déroulée comme nous l’avions imaginé », a ajouté l’entraîneur du Bayern.

Laimer a lui aussi souligné la bonne prestation de son équipe avant la pause : « Nous avons fait une très bonne première mi-temps. Nous avons appliqué une grande partie de ce que nous voulions faire. Nous étions très présents, nous avons récupéré beaucoup de ballons et remporté beaucoup de duels », a déclaré l’Autrichien.

Le Bayern avait maîtrisé la première période sur le terrain du troisième de Ligue 1 et menait logiquement 1-0 à la pause grâce à une tête de Dayot Upamecano (15e minute). Mais la physionomie du match a changé après la mi-temps. Privé sur blessure de six joueurs de renom, Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismael Saibari et Alphonso Davies, le club le plus titré d’Allemagne a progressivement perdu le contrôle de la rencontre.

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Kompany : le Bayern n’a « pas retrouvé son rythme » en seconde période

« En seconde période, nous n’avons pas retrouvé notre rythme . Nous avons tout essayé, on ne peut pas reprocher à l’équipe un manque d’engagement ou quoi que ce soit de ce genre », a analysé Kompany. Lille a profité des difficultés du Bayern pour renverser le match en seulement trois minutes, grâce à un but d’Ayase Ueda (62e) et à un malheureux but contre son camp d’Aleksandar Pavlovic (65e).

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« Le deuxième but ne doit évidemment pas arriver », a regretté Kompany, critiquant le comportement de son équipe sur l’action du but décisif. Après un coup franc du Bayern tiré loin dans le camp adverse, Lille a lancé une contre-attaque fulgurante. Ethan Mbappe, frère de la superstar du Real Madrid Kylian, s’est retrouvé seul face au gardien bavarois Jonas Urbig. Sa frappe était bien exécutée, mais elle a heurté le poteau. Le ballon est revenu sur Pavlovic, qui l’a envoyé bien malgré lui dans ses propres filets en tentant de le dégager.

« En ce moment, il faut simplement se battre. Nous devons retrouver le chemin de la victoire et relancer la machine. Il faut parfois aussi prendre goût au combat et le regarder en face », a indiqué Kompany en vue des semaines intenses à venir. « Nous pouvons assurément retenir du positif de cette première mi-temps. Mais, bien sûr, le résultat était le plus important aujourd’hui. Cela ne décide toutefois pas du sort de la Ligue des champions. »

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Le Bayern en Ligue des champions : l’exemple encourageant du PSG

Le Belge a également cherché à encourager son équipe et à se rassurer en évoquant le vainqueur de la Ligue des champions lors des deux dernières saisons : « Le PSG n’a encore jamais terminé dans le top 8 et a pourtant remporté le titre deux fois », a rappelé Kompany. En 2024/25 et en 2025/26, les Parisiens ont à chaque fois soulevé le trophée en fin de saison. Mais ils n’avaient terminé ni l’une ni l’autre des phases de ligue parmi les huit premiers, se classant 15es en 2024/25 et 11es en 2025/26. Ils avaient donc dû passer chaque fois par les barrages.

Le Bayern risque de connaître le même sort cette saison : après cinq des huit journées, il occupe actuellement la 15e place avec huit points. « Nous ne pouvons pas garder ce match trop longtemps en tête », a affirmé Kompany, qui veut rapidement se tourner vers la suite. « Nous devons prendre goût au combat qui nous attend. Cela fait partie du football, tout ne peut pas toujours être facile. »

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En Bundesliga, deux rendez-vous attendent le Bayern : un déplacement sur le terrain du Hambourg SV samedi, puis la réception du SC Paderborn six jours plus tard. Entre-temps, le club bavarois voudra décrocher son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne face au Hertha BSC, leader de la deuxième division . En Ligue des champions, une victoire à domicile contre le Slavia Prague, le 8 décembre, sera ensuite impérative.

Laimer sur les nombreuses absences au Bayern : « La qualité individuelle aide, bien sûr »

À propos des nombreux joueurs de renom absents sur blessure à Lille, Laimer a déclaré : « Ce sont évidemment des joueurs de haut niveau et de grandes qualités qui nous manquent. Surtout lorsque l’adversaire défend bas et qu’il faut trouver des solutions, la qualité individuelle aide, bien sûr, à décider du sort des matchs ou à marquer des buts. » Il refuse toutefois catégoriquement de faire de la situation de l’effectif une excuse : « Nous restons unis et nous essayons simplement de jouer au football et de gagner des matchs avec les joueurs disponibles », a expliqué le joueur polyvalent.

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Interrogé sur son rôle inhabituel de numéro neuf en l’absence du buteur Kane, Laimer a répondu que cela avait été « assurément différent ». « J’ai essayé de jouer à ma manière. Mais, bien sûr, c’est inhabituel au début : on évolue dans d’autres espaces, on essaie de proposer des solutions, avec plus ou moins de réussite. J’ai simplement essayé d’aider l’équipe. »