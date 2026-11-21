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Ruben Amorim a pris la défense de Goncalo Ramos, recrue la plus chère de l’histoire du club. Selon lui, le manque de buts de l’attaquant tient aux lacunes tactiques de Milan plutôt qu’à une défaillance individuelle. L’entraîneur portugais a également souligné un changement notable dans l’état d’esprit de Francesco Camarda depuis son retour de sélection.

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Amorim attribue la disette de Ramos au manque d’occasions

L’entraîneur de Milan, Amorim, refuse de désigner Ramos comme responsable malgré les débuts difficiles devant le but de la recrue la plus chère de l’histoire du club. Alors que Milan se prépare à retrouver la Serie A dimanche contre Frosinone, l’attention se porte sur la production offensive de l’effectif. Alphadjo Cisse, Adrien Rabiot, Christian Pulisic et Diego Moreira ont inscrit 21 buts toutes compétitions confondues cette saison, contre seulement trois à eux deux pour Ramos et sa doublure Camarda. Ces trois buts ont tous été marqués par l’international portugais.

Face aux médias samedi, Amorim a rapidement estimé que le problème tenait à l’incapacité de l’équipe à se procurer des occasions franches, plutôt qu’à la finition de l’attaquant. L’entraîneur a expliqué : « Bien sûr, on peut dire qu’une option supplémentaire [en janvier] pourrait être une bonne chose pour aider Camarda et Ramos, mais je pense que les difficultés de Ramos sont celles de l’équipe. J’ai eu deux semaines pour comprendre les données dont vous disposez et dont je dispose. Nous n’atteignons pas le dernier tiers du terrain. Nous sommes l’une des pires équipes pour y parvenir et poursuivre nos actions une fois dans cette zone. Nous ne tirons pas beaucoup. Je ne veux pas d’une équipe qui tire souvent de l’extérieur de la surface, car la plupart du temps, on ne peut pas marquer de l’extérieur de la surface. Mais nous n’aidons pas Ramos. »

Le travail de l’attaquant compte plus que ses statistiques

Malgré son bilan décevant devant le but , Amorim a tenu à souligner les apports de Ramos qui ne se reflètent pas dans les statistiques. L’international portugais a rejoint Milan en provenance du Paris Saint-Germain l’été dernier dans le cadre d’un transfert de 74 millions d’euros, assorti de bonus, après avoir inscrit 45 buts en 131 matches toutes compétitions confondues pour le club français. L’entraîneur a cité un récent match contre le Genoa comme exemple de l’influence exercée par l’ancien attaquant de Benfica sans nécessairement marquer.

L’entraîneur de Milan a ajouté : « Contre le Genoa, sans Ramos, nous ne marquons pas les deux buts. Il n’a pas marqué, mais sans Ramos, nous ne marquons pas ces deux buts. Ma principale préoccupation, c’est l’équipe et le volume de notre jeu offensif. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous marquons beaucoup de buts, mais avec moins d’attaques. Si vous pensez que nous pouvons maintenir ce rythme avec moins d’attaques et plus de buts, nous n’y parviendrons pas. Mon objectif est donc de faire avancer l’équipe. C’est mon travail, pas celui de Ramos. »

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Le rôle de Baldini dans le regain de Camarda

La discussion a également porté sur Camarda, jeune joueur très prometteur qui peine à obtenir du temps de jeu sous les ordres d’Amorim cette saison. Avec seulement 36 minutes disputées en Serie A, le moral de l’adolescent suscitait des inquiétudes. Amorim a toutefois relevé un net changement d’attitude chez le joueur de 18 ans après son passage avec l’équipe d’Italie des moins de 21 ans. Il a attribué à l’entraîneur de cette sélection, Silvio Baldini, un rôle déterminant dans le retour de la confiance de l’attaquant, grâce à une discussion privée pendant la trêve.

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À propos de l’évolution du jeune attaquant, Amorim a déclaré : « Je suis vraiment satisfait de la façon dont il est revenu. Peut-être parce qu’il a changé d’environnement. J’ai entendu dire que Mister Baldini avait discuté avec lui. Je ne sais pas ce qu’il lui a dit, mais il est revenu plus heureux. Je suis vraiment content que Mister Baldini ait eu cette discussion avec lui et je suis heureux pour Camarda. Mais cela peut arriver aux jeunes dans un grand club. Il doit simplement se concentrer sur le prochain entraînement, prendre du plaisir, puis sur le prochain match, et les choses vont rentrer dans l’ordre. Je comprends la question sur janvier, mais janvier est encore très loin. »

Préparer l’avenir à San Siro

Amorim a appelé à la patience pour sa recrue phare comme pour son jeune joueur formé au club, soulignant qu’il faut du temps pour s’adapter aux exigences d’un club de l’envergure de Milan. Alors que Milan occupe la quatrième place et s’apprête à affronter une équipe de Frosinone qui n’a que quatre points de retard sur lui, la pression d’obtenir des résultats est immédiate .

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Il a conclu : « Nous devons faire avancer tous nos joueurs près de la surface : Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, tous ces joueurs. Ramos est en difficulté parce que l’équipe est en difficulté. Mais Ramos est un joueur qui suit le milieu de terrain, le défenseur central. Je sais que ce n’est pas son travail. Je sais que nous avons acheté un joueur pour marquer des buts, mais je ne fais pas le [meilleur] travail pour aider Ramos, alors que Ramos fait tout pour m’aider. Et je sais qu’il va marquer beaucoup de buts. Mais nous devons faire avancer l’équipe pour qu’il puisse jouer à son poste d’attaquant. Il lui faut du temps pour mûrir et se sentir bien au club. Je ne sais pas ce qui se passera en janvier. Il doit se concentrer sur les prochains matches. Dans le football, tout peut changer en une semaine, alors imaginez d’ici janvier. »