« Nous les avons battus deux fois et nous n'allons pas nous arrêter là »… De la Fuente attise la flamme avant d’affronter la France

À la veille de la demi-finale de la Coupe du monde 2026, programmée mardi, les cadres de la sélection espagnole ont adressé un message confiant à leurs homologues français. S’appuyant sur leur force collective et un jeu parfaitement huilé, ils estiment avoir les arguments pour valider leur billet pour la finale.

Dans des déclarations séparées accordées à la presse espagnole, le gardien Unai Simón, le milieu de terrain Mikel Merino et le sélectionneur Luis de la Fuente ont affiché une confiance absolue dans la capacité de leur équipe à franchir l’obstacle français, même si les Bleus sont présentés comme les grands favoris de la rencontre.

Simón a confié à la radio « Cadena Cope » : « La France est sans aucun doute une grande nation du football, mais nous avons une confiance énorme en notre jeu. Notre mentalité repose sur le fait que si chacun donne le meilleur de lui-même, aucune équipe ne peut nous battre. »

Le gardien espagnol a ajouté : « L’équipe de France compte des joueurs exceptionnels en attaque, comme Dembélé et Mbappé, ce qui représente un réel danger, mais notre force réside dans l’équipe dans son ensemble. Nous sommes une équipe dotée d’un plan de jeu bien rodé, et il est très difficile de nous battre. »

De son côté, Merino a confié au journal Marca la recette pour dominer les Bleus : « En livrant un bon match, en restant fidèles à notre style de jeu et en maîtrisant les moments décisifs, il y aura des duels individuels où les joueurs brilleront à titre personnel, et n’importe quel joueur de leur équipe est capable de se montrer dangereux ; nous devons donc rester totalement concentrés. »

Il a par ailleurs rappelé que le statut de favori n’avait aucune importance, insistant sur la nécessité de se méfier des capacités individuelles exceptionnelles des joueurs français.

De son côté, l’entraîneur Luis de la Fuente a confié à la radio Cadena Ser que la force de son équipe réside dans son contraste total avec le style français : « Avant d’affronter le Portugal, j’avais dit que nous allions jouer contre une équipe qui nous ressemblait. Aujourd’hui, la situation est complètement différente : nous sommes aux antipodes. Ils sont à l’aise dans le jeu rapide, nous devons donc contrôler le match. »

Il admet toutefois un point faible : « Nous nous exposons beaucoup, mais nous possédons une défense solide et nous cherchons l’équilibre. Nous connaissons les points forts de la France, mais nous ne renoncerons pas à notre identité. Nous les avons battus lors des deux dernières confrontations grâce à notre style. »

Le match décisif est programmé mardi : un face-à-face entre deux philosophies diamétralement opposées, la France misant sur la puissance individuelle et les contres rapides, l’Espagne sur la possession et le collectif.