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Almugera Kabar avait vécu des débuts cauchemardesques avec l’équipe première du Borussia Dortmund et frôlé le départ à plusieurs reprises. Cet été, le BVB a prêté le joueur de 20 ans au NEC Nimègue, où les choses tournent très mal pour lui.

Almugera Kabar a disputé jusqu’ici 28 matches officiels au niveau professionnel. Mais quelque chose semble toujours l’empêcher de lancer véritablement sa carrière chez les seniors.

Le joueur de 20 ans, champion du monde et d’Europe avec l’équipe d’Allemagne des moins de 17 ans en 2023, a déjà connu plusieurs épisodes malheureux. Le premier remonte à fin octobre 2024, lorsqu’il a fait ses débuts en Bundesliga à 18 ans.

Lors d’une défaite 2-1 du Borussia Dortmund sur le terrain du FC Augsbourg, le latéral gauche était entré en jeu à la 68e minute. Trois minutes plus tard, il recevait un carton jaune, avant d’être expulsé pour un second avertissement à la neuvième minute du temps additionnel, sur la dernière action du match.

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En janvier suivant, Kabar a été titularisé pour la première fois avec le BVB. À l’époque, la cascade de blessures frappant le club sous les ordres de Nuri Sahin avait pris des proportions grotesques. Kabar évoluait à gauche d’une défense à quatre dont la charnière centrale était formée par Yannik Lührs, normalement son coéquipier chez les moins de 23 ans de Dortmund, et Julian Ryerson. Après 19 minutes, Leverkusen avait déjà marqué trois fois. Kabar était complètement dépassé.

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Almugera Kabar a frôlé le départ du BVB à plusieurs reprises

Par la suite, Kabar n’a eu droit qu’à 25 minutes avec l’équipe première, réparties sur deux entrées en jeu, sous les ordres de Niko Kovac, successeur de Sahin. Pourtant, le natif de Brême était très courtisé à chaque période de transferts, comme l’avait été Antonios Papadopoulos, notamment, et a frôlé le départ à plusieurs reprises.

Peu après le désastre face à Leverkusen, l’AC Milan aurait ainsi manifesté son intérêt. Le BVB a réagi rapidement en offrant à Kabar son premier contrat professionnel, d’une durée de trois ans, en février 2025. L’été suivant, plusieurs clubs de Bundesliga, d’Italie, de deuxième division anglaise et d’Écosse auraient été séduits. Un départ au FC Brentford a même failli se concrétiser, avec une indemnité de transfert étonnante de 20 millions d’euros évoquée.

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Toutefois, selon les informations disponibles, le Borussia n’aurait autorisé le départ de Kabar que s’il avait accepté un prêt sans option d’achat. Le fait que le club n’ait pas préféré encaisser l’argent, comme il l’avait fait le même été avec Soumalia Coulibaly et Youssoufa Moukoko, peut être interprété comme une marque de confiance envers Kabar.

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Pourquoi le transfert d’Almugera Kabar du BVB au HSV a-t-il échoué ?

« Ce n’est pas une situation facile pour moi », avait-il constaté il y a un an, en novembre, alors qu’il n’avait joué que pour la deuxième équipe du BVB. Peu après, il s’est présenté à la visite médicale du HSV. Le prêt a échoué au dernier moment : une légère blessure au genou a été décelée chez Kabar, qui n’aurait sans doute pas été suffisamment rétabli avant la mi-mars.

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Lors de la dernière période de transferts, le joueur, sélectionné cinq fois avec les moins de 20 ans et arrivé à Dortmund en 2019, a finalement été prêté pour la première fois. Le NEC Nimègue, club surprise de l’Eredivisie néerlandaise avec sa troisième place, a obtenu Kabar pour un an, sans option d’achat selon certaines informations.

Mais après seulement quelques mois dans la province de Gueldre, dans l’est du pays, le constat s’impose : le « renfort précieux » que le directeur technique de Nimègue, Carlos Aalbers, voyait en Kabar s’est révélé être tout le contraire.

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Almugera Kabar et Nimègue sont loin des attentes

Il serait toutefois injuste d’en faire porter toute la responsabilité à Kabar. Nimègue, qui avait séduit la saison précédente par son jeu offensif rafraîchissant sous la direction de Dick Schreuder, réalise jusqu’ici une saison très décevante. Après 13 journées, le club ne compte que trois victoires et occupe la douzième place avec 14 points, à seulement quatre longueurs de la place de barragiste.

À cela se sont ajoutés des problèmes de blessures parfois importants, surtout en début de saison. Du point de vue de Kabar, cela lui a d’abord profité : à l’issue de la sixième journée, il comptait déjà quatre apparitions, dont deux comme titulaire. Le problème, c’est que les choses se passaient plutôt mal pour lui, pour la défense et pour toute l’équipe.

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Le point le plus bas pour Kabar, peut-être même de tout son prêt à Nimègue, est survenu quelques jours seulement après sa faible prestation lors de la défaite 3-0 face au promu SC Cambuur, match qu’il avait disputé en intégralité. Pour son entrée en lice en Ligue Europa, Nimègue, nettement éliminé par Bodö/Glimt en qualifications pour la Ligue des champions (1-3 et 0-3), se déplaçait sur le terrain de la Juventus Turin.

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« Complètement défaillant » : le désastre d’Almugera Kabar face à la Juventus

Titulaire, Kabar a livré une prestation encore un peu moins convaincante que celle de l’ensemble de son équipe, battue 5-0. Le score était déjà de 3-0 à la pause et Kabar était impliqué sur deux buts encaissés. En particulier sur le troisième : un tacle mal exécuté a provoqué un penalty et favorisé le premier but de Nick Woltemade pour la Vieille Dame.

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Le plus ancien magazine de football néerlandais, Voetbal International, lui a attribué la note de 3 sur 10, de loin la plus mauvaise du NEC. Le quotidien régional De Gelderlander a écrit : « Ce que Schreuder ne doit surtout pas continuer à faire, c’est aligner Almugera Kabar. Le défenseur est depuis des semaines le maillon faible du NEC et n’est pas encore du tout au niveau. Pourtant, Schreuder lui donne sans cesse une place de titulaire. C’est incompréhensible. » Selon De Telegraaf, Kabar a été « complètement défaillant » face à la Juventus.

L’entraîneur Schreuder est même allé plus loin, critiquant publiquement son joueur prêté. « Pourquoi est-ce que je continue à titulariser Kabar ? Parce que je n’ai pas d’autre choix », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Il éprouve de grandes difficultés. Nous le voyons tous. Le garçon vient juste d’arriver et il doit jouer. En défense, nous ne maîtrisons tout simplement pas encore la situation. »

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Almugera Kabar ne joue presque plus depuis le désastre face à la Juventus

Gertjan Verbeek, consultant à la télévision et ancien entraîneur à Nuremberg et Bochum, a alors attaqué Schreuder sur ESPN. « C’est dévastateur pour ce joueur. Il n’a de l’expérience qu’en troisième division et on le jette maintenant dans le grand bain », a déclaré l’homme de 64 ans. « Sur le premier but, il laisse partir son adversaire, sans recevoir la moindre aide. C’est lié au système de Schreuder. » L’ancien professionnel Kees Luijckx était du même avis : « Ce que dit Schreuder est peut-être vrai, mais il ne faut jamais le dire à voix haute. Si j’étais joueur, je n’aurais pas envie de venir à l’entraînement le lendemain. On est un peu livré à soi-même. »

Depuis, Schreuder a laissé Kabar de côté. Il l’avait utilisé, bien que gaucher, sur le côté droit d’une défense à trois qui a encaissé onze buts lors de ses trois titularisations. Il ne lui a accordé qu’une seule autre entrée en jeu, à la deuxième minute du temps additionnel d’un match nul 1-1 contre le Levski Sofia en Ligue Europa. En championnat, Kabar est resté sur le banc sans entrer en jeu lors des neuf derniers matches.

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Cela tient d’une part à une concurrence désormais accrue : Schreuder dispose à nouveau de bien plus d’options en défense. D’autre part, le club a réagi immédiatement après la prestation de Kabar à Turin. Seulement onze jours plus tard, il a invité Mitchel Bakker, ancien joueur de Leverkusen libre depuis la résiliation de son contrat avec l’Atalanta Bergame, à effectuer un essai lors d’un stage de six jours en Espagne.

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Le BVB mettra-t-il fin prématurément au prêt d’Almugera Kabar ?

Début octobre, le joueur de 26 ans, capable d’évoluer aux mêmes postes que Kabar ainsi qu’au milieu gauche, a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison. Après quatre matches, Bakker totalise déjà un peu plus de la moitié du temps de jeu de Kabar. Lors de sa première titularisation, une victoire 3-2 à Utrecht, le premier succès de Nimègue en championnat depuis fin août (!), Bakker a joué 90 minutes et délivré la passe décisive sur l’ouverture du score.

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Dans la situation actuelle, l’avenir s’annonce très sombre pour Kabar, seulement huit matches et 320 minutes de jeu après le début de son passage aux Pays-Bas. Huit rencontres figurent encore au programme de Nimègue d’ici la fin de l’année. Si Kabar reste totalement à l’écart jusque-là, le BVB devra se demander s’il ne vaut pas mieux mettre fin à son prêt avant terme.

Mais même dans ce cas, Kabar serait encore loin de pouvoir enfin s’installer durablement dans un club, gagner la confiance de son entourage et jouer régulièrement. Il ne pourra pas non plus compter là-dessus à Dortmund : certes, le contrat de Ramy Bensebaini, qui expire l’été prochain, pourrait ne pas être prolongé, mais avec Daniel Svensson, Maximilian Beier et Kaua Prates, recruté tout récemment pour une somme importante, l’avenir au BVB appartient à d’autres.

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Almugera Kabar : sa carrière professionnelle en bref