Nous, l'Argentine… Quelle a été la réaction de Messi après avoir battu son record lors de la Coupe du monde ?

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a affiché sa satisfaction après le succès (2-0) contre l’Autriche, ce lundi lors de la 2^e journée du groupe J de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit un doublé, portant son total à cinq unités et prenant ainsi les commandes du classement des buteurs. Il est également devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 18 réalisations.

Avec six points au compteur, l’Albiceleste est d’ores et déjà qualifiée pour les seizièmes de finale, après avoir dominé l’Algérie 3-0 lors de la première journée grâce à un autre triplé de la star.

Au micro des journalistes, la star a confié : « Je suis heureux de cette victoire et de cette qualification. On savait que le match serait difficile et intense, mais on a réussi à le gérer. »

Interrogé par beIN Sports, il a ajouté : « Il était essentiel d'obtenir six points dès les deux premières journées pour valider notre qualification et aborder sereinement la semaine précédant le deuxième tour. »

Interrogé sur ses cinq réalisations et sur le fait d’avoir dépassé le record de l’Allemand Miroslav Klose, ancien meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde (16 buts), la star a répondu : « Nous ne pensions qu’à la victoire, sans nous soucier d’autre chose. »

« Nous avons rencontré beaucoup de difficultés pendant le match. L’adversaire ne fait pas de cadeaux, nous avons donc dû jouer très vite pour faire la différence, mais, dans le même temps, il ne nous a pas causé de dégâts non plus. »

Il a conclu : « Nous sommes l’Argentine et nous visons toujours la victoire, quel que soit l’adversaire. »