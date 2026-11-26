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Buteur en début de match et élu homme du match, Mario Hermoso a aidé l’AS Rome à mettre fin au sans-faute du Paris Saint-Germain en Ligue des champions grâce à un nul 2-2 au Parc des Princes. Après la rencontre, le défenseur espagnol a expliqué comment le système audacieux de Gian Piero Gasperini encourage les défenseurs centraux à attaquer.

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Hermoso inspire une AS Rome sans peur et arrache un point historique à Paris

Mario Hermoso a donné le ton dès les cinq premières minutes, mercredi soir, lors du premier affrontement entre l’AS Rome et le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre, conclu sur un spectaculaire match nul 2-2. Après avoir récupéré le ballon haut sur le terrain, le défenseur central espagnol a marqué sur une passe en retrait de Matias Soule. Il a ainsi contribué à mettre fin au sans-faute du PSG en Ligue des champions, malgré les buts d’Illia Zabarnyi et d’Ousmane Dembele. Entré en jeu, Donyell Malen a transformé un penalty en fin de match après une main de Vitinha.

« Tout le monde sait ce que fait l’entraîneur, c’est son identité, son style de jeu », a déclaré Hermoso à Sky Sport Italia après avoir reçu le trophée d’homme du match décerné par l’UEFA. « Nous, les défenseurs, avons l’occasion de jouer les premiers rôles. Je suis donc très heureux de venir dans un stade comme celui-ci et de voir la Roma jouer de cette façon particulière, sans peur. Nous sommes sur la bonne voie et devons continuer à franchir ces grandes étapes. »

Le travail à l’entraînement et la rotation de Gasperini

Gasperini a créé la surprise sur le plan tactique en laissant Malen, Paulo Dybala et Bryan Cristante sur le banc au coup d’envoi. L’équipe remaniée de la Roma a pourtant fait jeu égal avec le géant français pendant 90 minutes. Hermoso, qui a aussi failli inscrire un deuxième but dans le jeu, a expliqué que les permutations offensives étaient travaillées chaque jour.

« Avec ces coéquipiers qui jouent en attaque, nous essayons de travailler ces mouvements à l’entraînement. Tout le monde peut tenter sa chance, ce qui nous permet, à nous les défenseurs, d’apporter quelque chose de plus à l’équipe. C’est un atout supplémentaire », a-t-il expliqué. Évoquant l’apport des remplaçants, Hermoso a ajouté : « Tout le monde est important dans cet effectif. Notre organisation permet à chacun de jouer un rôle majeur. Dony, Paulo et Bryan ont eu davantage de temps de jeu cette saison, mais ils sont entrés avec le bon état d’esprit et étaient prêts à aider l’équipe à obtenir un bon résultat. »

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Forger une mentalité de vainqueur face aux champions d’Europe

Le PSG n’a trouvé la faille dans l’organisation de la Roma que sur phases arrêtées : une tête de Zabarnyi sur corner à la 31e minute, puis un penalty transformé par Dembele à la 62e après une faute de Wesley sur Achraf Hakimi. Hermoso a attribué à Gasperini le mérite d’avoir renforcé la capacité de la Roma à résister à la pression lors des rencontres européennes.

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« L’entraîneur nous donne la confiance nécessaire pour y croire et pour avoir cette mentalité qui permet de réagir aux moments difficiles, comme ceux que nous avons traversés non seulement cette saison, mais aussi au fil des années », a déclaré Hermoso à Prime Video. « C’est important, compte tenu de la façon dont l’équipe a abordé cette rencontre et joué contre une équipe qui a remporté les deux dernières Ligues des champions. Ce résultat est une immense réussite… C’est dommage de ne pas avoir gagné, mais prendre un point, c’est bien. »

La Roma vise les barrages depuis la 25e place

Deuxième de Serie A, la Roma cherche désormais à remonter de la 25e place jusqu’aux positions qualificatives pour les barrages de la Ligue des champions, après avoir pris cinq points en cinq matches.

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« Le plus important est de continuer à progresser. Nous voulons nous battre sur tous les fronts : nous avons la mentalité pour le faire, et nous avons aussi la qualité. Continuons ainsi, en suivant ce que veut l’entraîneur. Pour nous, c’est la bonne voie », a conclu Hermoso.