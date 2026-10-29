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Le latéral du Bayern Munich Nathaniel Brown a dédié son but et la victoire 6-1 de son équipe face à Magdeburg en Coupe d’Allemagne à l’entraîneur principal du club, absent lors du match. Le défenseur a assuré que le groupe était totalement uni avant le Klassiker de samedi.

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Brown brille, le Bayern file en huitièmes de finale

Nathaniel Brown a couronné une prestation individuelle remarquable en inscrivant le cinquième but du Bayern Munich lors de sa victoire 6-1 contre Magdeburg en Coupe d’Allemagne, à l’Allianz Arena. Le jeune défenseur était titulaire dans une défense à quatre remaniée, aux côtés de Josip Stanisic, Jonathan Tah et Hiroki Ito.

Malgré l’égalisation de Magdeburg en début de première période, le Bayern a dominé son adversaire de deuxième division après la pause.

Ce résultat permet au Bayern de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne.

Le latéral adresse un message touchant à son entraîneur au repos

Après le match, Brown a clairement indiqué que l’équipe jouait pour son entraîneur, toujours absent pendant qu’il récupère chez lui. « Magdeburg a très bien joué, il nous a fallu un peu de temps pour vraiment entrer dans le match », a reconnu Brown.

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« Mais une fois lancés, on prend énormément de plaisir, surtout en seconde période. »

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« Nous voulons gagner tous les matches, quel que soit l’adversaire… Nous gagnons aussi pour notre entraîneur. Il devrait se reposer, mais j’espère que nous le reverrons bientôt », a déclaré le défenseur.

La profondeur de l’effectif fait la différence malgré des absences importantes

Brown a souligné que la culture du Bayern permet aux joueurs moins souvent utilisés de prendre le relais sans difficulté lorsque les titulaires sont laissés au repos ou absents. « Aujourd’hui, nous voulions nous qualifier, et maintenant nous nous concentrons sur samedi », a indiqué Brown.

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L’entraîneur adjoint Aaron Danks a salué les ajustements effectués par l’équipe en seconde période, qui ont permis au Bayern de prendre totalement le contrôle tactique du match.

Le but de Brown a illustré la qualité dont dispose le Bayern sur l’ensemble de son effectif.

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Tous les regards se tournent vers le choc du Klassiker

Sa qualification en coupe assurée, Brown et le Bayern se tournent aussitôt vers le choc de Bundesliga de samedi contre le Borussia Dortmund, entre les équipes en tête du classement.

Le Bayern recevra son grand rival avec l’objectif de prolonger sa bonne dynamique sur la scène nationale.

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Le Bayern connaîtra également son adversaire en huitièmes de finale de la coupe lors du tirage au sort officiel de dimanche.