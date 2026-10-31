« Nous gagnerions aujourd’hui ! » : la star de Chelsea Emiliano Martinez fait une déclaration audacieuse sur la défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Espagne

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Le gardien de Chelsea et de l’Argentine, Emiliano Martinez, estime que son pays battrait l’Espagne si les deux équipes rejouaient aujourd’hui leur récente finale de Coupe du monde. Malgré ses éloges envers les joueurs espagnols, le portier expérimenté reste convaincu que l’équipe de Lionel Scaloni est actuellement supérieure, après la désillusion vécue en prolongation.

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Martinez convaincu que l’Argentine battrait l’Espagne

Martinez est revenu sur la douloureuse finale de la Coupe du monde perdue face à l’Espagne. Les Sud-Américains s’étaient inclinés de justesse après que Torres a inscrit le seul but du match pendant la prolongation.

Le gardien de Chelsea reste toutefois extrêmement confiant dans son équipe nationale. Âgé de 34 ans, il assure que l’Argentine l’emporterait si les deux équipes s’affrontaient à nouveau aujourd’hui. Dans un entretien, Martinez a livré une analyse tranchée du rapport de force actuel dans le football international. Il estime que les hommes de Scaloni ont les qualités nécessaires pour prendre leur revanche après cette défaite amère.

Le joueur de Chelsea salue le talent de l’Espagne

Martinez n’a pas hésité à reconnaître l’immense talent de l’effectif espagnol. Il a admis que Luis de la Fuente avait constitué une équipe redoutable, capable de rivaliser avec n’importe quel adversaire sur la scène mondiale. Malgré ce respect, le gardien estime que l’Argentine a actuellement l’avantage. Il s’est confié à ce sujet lors d’un échange sans détour avec le journaliste Gaston Edul.

« Je savais que les joueurs de l’équipe nationale espagnole de football étaient très bons, a expliqué Martinez. Mais, je ne sais pas, j’avais le sentiment, et je l’ai encore aujourd’hui, que nous les battrions si nous jouions maintenant. »

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Une comparaison entre l’Espagne et la France de 2022

La discussion s’est ensuite tournée vers les précédents tournois et le niveau des adversaires affrontés par l’Argentine. Martinez a notamment aidé son pays à remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar, au terme d’une séance de tirs au but haletante contre la France.

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En comparant les deux grandes nations européennes, le gardien a reconnu que l’équipe de France lui inspirait davantage de crainte. Il a cité son succès lors du précédent tournoi ainsi que la maturité de son effectif comme facteurs déterminants.

« La France de 2022 m’inspirait plus de respect, a conclu Martinez. Ses joueurs avaient déjà été champions du monde à l’époque, ils avaient un âge bien plus favorable et davantage d’expérience en finale. J’avais plus de respect pour eux. »

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Il poursuit sa convalescence après sa blessure

Martinez est actuellement indisponible après avoir été opéré d’une fracture de la mâchoire, une blessure subie lors de la victoire 2-0 de Chelsea contre Everton. Il reste concentré sur sa convalescence afin de réintégrer l’effectif dès que possible.