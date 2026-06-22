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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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« Nous finirons derniers »… La légende de Al-Nassr rassure les supporters saoudiens

Espagne vs Arabie saoudite
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É.-U.

Un choc énorme qui laisse les supporters des Verts sous le choc

Fahd Al-Harifi, star d’Al-Nassr et ancien international saoudien, estime que les « Verts » ont peu de chances de poursuivre leur parcours en Coupe du monde 2026, après leur défaite concédée face à l’Espagne lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Après un précieux match nul 1-1 face à l’Uruguay lors de l’entrée en lice, les Saoudiens ont ensuite subi une lourde défaite 4-0 contre l’Espagne, un revers qui les a fait reculer au classement à la veille de la dernière journée décisive.

Invité de l’émission « Dorina Ghir », l’ancien international a toutefois indiqué qu’il espérait encore voir les siens accéder au tour suivant, estimant qu’une qualification, qu’elle intervienne en tant que deuxième du groupe ou parmi les meilleurs troisièmes, vaudrait déjà comme un résultat encourageant.

Malgré tout, l’ancien international reconnaît ne pas être suffisamment optimiste quant aux chances des Verts, estimant que son analyse actuelle du groupe ne joue pas en faveur de la sélection saoudienne.

Lire aussi : Après le choc face à l’Espagne, que s’est-il passé entre Donis et les joueurs de l’équipe nationale saoudienne ?

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« Je prévois que l’Espagne terminera en tête du groupe, devant le Cap-Vert et l’Uruguay, tandis que nous serons derniers », a-t-il tranché.

Il précise que ce scénario n’est pas celui de ses vœux, mais une simple lecture technique fondée sur les résultats des deux premières journées.

Il a conclu en rappelant que le football ne respectait pas toujours les pronostics, tout en exprimant l’espoir que les joueurs saoudiens renversent la tendance lors de la prochaine rencontre pour rester en lice et prolonger leur aventure mondiale.

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