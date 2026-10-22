Partager Suivez GOAL sur Google

Le gardien de l’Angleterre Jordan Pickford est revenu sur cinq de ses apparitions les plus marquantes en sélection, de la nervosité de ses débuts aux rebondissements de matches à fort enjeu en Coupe du monde. Il a notamment évoqué des séances de tirs au but historiques et un match disputé devant 90 000 supporters hostiles au Mexique.

Publicité

Pickford revient sur ses débuts historiques et ses exploits aux tirs au but contre la Colombie

Le gardien de l’Angleterre Jordan Pickford est revenu sur les matchs marquants de sa carrière internationale, à commencer par ses débuts avec l’équipe première face à l’Allemagne en novembre 2017. « Mes débuts ont été incroyables, s’est souvenu Pickford. C’est probablement l’une des seules fois où j’ai ressenti de la nervosité avant un match. J’avais travaillé pour réaliser ce rêve de toute une vie et y parvenir enfin était incroyable. »

Le gardien a également évoqué la victoire historique aux tirs au but contre la Colombie lors de la Coupe du monde en juillet 2018.

« Être la première équipe d’Angleterre à remporter une séance de tirs au but depuis tant d’années, c’était spécial et cela nous a donné confiance », a-t-il souligné.

Le gardien se souvient de la victoire en Espagne et de son unique penalty

Revenant sur la victoire 3-2 de l’Angleterre en Espagne en octobre 2018, Pickford a salué la mentalité que le groupe développait sous Gareth Southgate. « Gareth disait que si nous voulions être l’une des meilleures nations au monde, nous devions aller jouer dans ces endroits et commencer à y gagner », a déclaré Pickford.

Publicité Publicité

Pickford s’est aussi souvenu de son rare moment de buteur contre la Suisse, lors de la séance de tirs au but du match pour la troisième place de la Ligue des nations de l’UEFA 2019.

Related Topics

« Je crois que j’étais le sixième tireur et c’était une sensation formidable de voir le ballon finir au fond des filets... Que je réussisse ça, alors que c’est le seul penalty que j’aie tiré jusqu’à présent dans ma carrière, c’était un grand moment », a-t-il confié.

Pickford place les matchs à suspense à Mexico au sommet de sa carrière

Pickford a cité la spectaculaire victoire 3-2 de l’Angleterre contre le Mexique, pays coorganisateur de la Coupe du monde 2026, parmi les plus grandes expériences de sa carrière. « C’était énorme, a déclaré Pickford. Je savais que nous étions onze face à 90 000 et je savais quel genre de match nous attendait. Il n’y a pas beaucoup d’occasions, dans une carrière, de jouer à l’Azteca lors d’une Coupe du monde. »

Publicité

Évoquant l’altitude et l’ambiance intense, le gardien a expliqué : « J’ai toujours été capable de dégager le ballon loin, mais au Mexique, quand je le frappais, j’avais l’impression qu’il n’allait jamais s’arrêter ! »

« Réaliser de grands arrêts... et commander ma surface a beaucoup compté dans ce match pour nous permettre de l’emporter », a-t-il ajouté.

Publicité

Figure emblématique de l’Angleterre, Pickford revient sur son héritage en sélection

Détenteur d’un bilan exceptionnel en tant que gardien anglais ayant disputé le plus de matchs en Coupe du monde, Pickford considère ces soirées sous haute pression comme des étapes inoubliables.

« Ce match avait tout, a conclu Pickford au sujet de la victoire contre le Mexique. Souffrir, dans le bon sens du terme, pour obtenir ce résultat, c’était incroyable. Quand nous serons à la retraite, nous repenserons à ce match en nous disant : “Quel match c’était !” »

Publicité

Pickford reste un élément essentiel de l’Angleterre alors que l’équipe se prépare pour ses prochains objectifs internationaux.