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L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a demandé à ses joueurs de digérer la douleur de leur élimination surprise en Carabao Cup avant de se tourner vers un choc majeur en Premier League. Battu à la surprise générale par une équipe de League Two mercredi soir, Arsenal laisse le technicien espagnol en quête de réponses avant un déplacement difficile dans le Merseyside.

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Arsenal surpris avant un déplacement crucial à Anfield

Les ambitions d’Arsenal en Carabao Cup ont pris fin brutalement mercredi soir : le club a été éliminé par Fleetwood Town. Malgré le but de Viktor Gyokeres, qui a répondu à l’ouverture du score précoce du petit poucet de League Two, le club du nord de Londres n’a pas réussi à inscrire le but de la victoire dans le temps réglementaire et s’est finalement incliné 5-3 lors de la séance de tirs au but. Arsenal n’a guère le temps de s’attarder sur cette défaite, alors qu’un choc majeur de Premier League contre Liverpool se profile.

Arteta sait que son équipe doit vite surmonter ce revers pour conserver son élan en tête du classement. « Nous devons encaisser le coup. Nous sommes éliminés de la compétition et nous sommes aussi très tristes pour toutes les personnes venues ici assister au match. Je voulais leur offrir la victoire. Maintenant, nous devons récupérer et nous préparer pour Anfield », a déclaré Arteta sur le site officiel du club.

Rendre la pareille aux supporters qui ont fait le déplacement

Près de 1 000 supporters d’Arsenal ont effectué le long déplacement pour soutenir l’équipe, et leurs encouragements nourris n’ont pas échappé à l’entraîneur. Malgré le mauvais résultat, les supporters sont restés pour saluer les joueurs, et Arteta est déterminé à récompenser cette fidélité par une grande prestation lors du prochain match. Cette rencontre marquait le début d’une série difficile de trois déplacements consécutifs, ce qui rend une réaction positive contre Liverpool encore plus importante pour les objectifs du club cette saison.

Évoquant la fidélité des supporters, Arteta a appelé son équipe à réagir avant le week-end. « Ils sont toujours avec nous. C’est incontestable. Après le match, ils ont salué l’équipe, et nous essaierons de leur donner beaucoup de joie contre Liverpool », a-t-il déclaré.

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Arteta refuse de reprocher quoi que ce soit à ses joueurs sur le plan de l’engagement

Le résultat obtenu au stade de Highbury marque l’une des soirées les plus décevantes du mandat d’Arteta et laisse le leader de Premier League face à une occasion manquée de remporter un trophée. L’entraîneur espagnol a rapidement reconnu la performance de l’adversaire, tout en exprimant sa profonde déception quant au résultat final. Arteta a refusé de mettre cette défaite sur le compte d’un manque d’efforts de son groupe.

« C’est évidemment un jour très triste pour nous. Il n’y a rien à reprocher aux joueurs concernant leur attitude, leur application ou leur détermination à jouer le match que nous devions jouer. Mais nous avons évidemment commencé par encaisser ce très mauvais but, ce qui leur a donné confiance », a expliqué l’entraîneur.

Des matches décisifs se profilent avant la trêve internationale

Actuellement à égalité avec Manchester City en tête du classement de Premier League, Arsenal est déterminé à préserver sa dynamique en championnat face à Liverpool. Ce calendrier exigeant ne laisse aucun répit aux hommes d’Arteta : ce choc à fort enjeu sera immédiatement suivi, en milieu de semaine, d’un déplacement chez le Slavia Prague en Ligue des champions. Arsenal conclura ensuite cette série éprouvante en retrouvant l’Emirates Stadium pour affronter Hull City, avec l’objectif de décrocher une victoire importante à domicile juste avant l’interruption du championnat pour la trêve internationale de novembre.