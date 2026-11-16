« Nous espérons que cela se produira cette semaine » : le père d’Alexis Mac Allister annonce l’ouverture prochaine de discussions contractuelles avec Liverpool

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Carlos, le père et agent d’Alexis Mac Allister, s’attend à ce que Liverpool ouvre cette semaine des discussions pour un nouveau contrat, deux mois après que le milieu de terrain a confié être « très, très triste » de ne pas avoir reçu d’offre de prolongation. L’international argentin s’est remis d’une saison 2025-2026 difficile et compte de nouveau parmi les joueurs les plus importants d’Andoni Iraola.

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Le père de Mac Allister attend un contact de Liverpool cette semaine

Mac Allister a été l’un des joueurs les plus en vue de Liverpool cette saison. Il a retrouvé l’énergie qui lui avait fait défaut lors d’une saison 2025-2026 en demi-teinte et joue un rôle moteur au milieu de terrain sous les ordres d’Iraola. Liverpool semble désormais prêt à le récompenser : son père a révélé que les négociations autour d’un nouveau contrat pourraient commencer dans les prochains jours.

Carlos Mac Allister a déclaré : « Pour l’instant, je n’ai reçu aucun contact de la direction de Liverpool, mais nous espérons que cela se produira cette semaine. Les négociations devraient bientôt commencer. »

Un revirement majeur après des propos « très tristes »

Cette annonce marque un changement remarquable par rapport à septembre, lorsque le joueur de 27 ans avait révélé que Liverpool lui avait indiqué ne pas être en mesure de lui proposer un nouveau contrat. Alors que Dominik Szoboszlai et Ryan Gravenberch avaient tous deux obtenu une prolongation, Mac Allister n’avait pas caché sa déception.

« J’ai appris que le club n’était pas en mesure de me proposer un nouveau contrat, ce qui, bien sûr, me rend très, très triste, avait-il déclaré. Tout le monde voit que je me donne à 100 % pour ce club, chaque jour, à l’entraînement comme en match. Bien sûr, je peux faire de très bons matchs ou de mauvais matchs, comme tout le monde, mais je donne toujours le meilleur de moi-même.

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« Je vois Dominik et Ryan prolonger leur contrat, et cela me rend très heureux parce qu’ils le méritent, mais en même temps, cela me rend un peu triste de ne pas avoir obtenu ma prolongation. »

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Les changements à Anfield ont ouvert la voie

Carlos avait déjà laissé entendre qu’une avancée était possible. S’exprimant auprès d’ESPN , il avait évoqué les changements sur le banc et au sein de la direction : « Il lui reste encore 20 mois de contrat ; le directeur sportif [de Liverpool] a changé, tout comme l’entraîneur. La situation est toujours à l’étude, et il pourrait y avoir du nouveau avant la fin de l’année. »

Il avait également insisté sur le fait que la famille restait pleinement concentrée sur Liverpool : « Aujourd’hui, nous ne parlons que de Liverpool et nous nous concentrons uniquement sur ce club. C’est une question de respect envers le club et les supporters de Liverpool. On ne peut pas être dans un club et parler des autres. »

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Quelle suite pour Mac Allister et Liverpool ?

Mac Allister, qui a disputé 166 matchs avec Liverpool depuis son arrivée en provenance de Brighton en 2023, inscrivant 24 buts et délivrant 21 passes décisives, espère que les discussions avanceront rapidement. Dans l’immédiat, après la trêve internationale, il se concentre sur la réception de Manchester United à Anfield.