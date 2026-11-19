Un supporter dans les tribunes du Camp Nou

Le nouvel entraîneur de Manchester United s’est confié sur son histoire personnelle avec le club. Il s’est souvenu s’être retrouvé parmi les supporters lors de la légendaire finale de la Ligue des champions 1999 contre le Bayern Munich. À l’époque, Pochettino jouait à l’Espanyol et avait profité de l’occasion pour assister à cette finale au Camp Nou, tout proche.

Cette soirée a laissé une empreinte indélébile sur l’Argentin, qui a vu les buts inscrits dans le temps additionnel par Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer sceller l’une des plus grandes remontées de l’histoire du football.

Revenant sur cette soirée lors de sa première interview officielle, Pochettino a expliqué que son coéquipier Toni Jimenez et lui soutenaient résolument le géant de Premier League. « J’étais à Barcelone pour cette finale, c’était une finale mythique, a-t-il déclaré. Nous encouragions Manchester United. À partir de là, c’était tellement enthousiasmant de voir Manchester United, d’autant que j’admirais Sir Alex Ferguson, pour moi le meilleur entraîneur de l’histoire de ce sport. Je l’ai toujours admiré », a-t-il confié aux médias du club.

Un appel à progresser lancé à l’effectif actuel

Pochettino arrive à Old Trafford dans une période difficile. Le club occupe actuellement l’une des trois dernières places de Premier League après n’avoir remporté qu’un seul de ses dix premiers matches. Malgré cette situation préoccupante au classement, le nouvel entraîneur estime fermement qu’il faut se concentrer sur les perspectives à long terme de l’effectif plutôt que sur ses difficultés immédiates. Il a pris ses fonctions après le départ de Michael Carrick, affirmant que l’occasion de diriger une institution aussi historique ne pouvait tout simplement pas être refusée.

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L’entraîneur est déterminé à transformer l’atmosphère autour du centre d’entraînement et à permettre à ses joueurs de jouer sans retenue. « Je pense que c’est une erreur de se focaliser sur la situation. Nous devons voir le potentiel de ce club, a déclaré Pochettino. Bien sûr, les circonstances sont ce qu’elles sont et nous devons en assumer la responsabilité, mais nous devons aussi comprendre que c’est un jeu. »

Il a ajouté : « Pour être en phase avec le jeu, nous devons nous sentir libres, les joueurs doivent pouvoir exprimer leur talent. Nous devons créer l’environnement et les conditions nécessaires pour qu’ils soient performants. Le plus important, pour l’instant, c’est de commencer à travailler dur pour retrouver ce sentiment d’être des vainqueurs, pour gagner des matches et être performants. »

Un baptême du feu à Anfield

À l’approche du mercato de janvier, les spéculations sur d’éventuels renforts vont déjà bon train, mais Pochettino a publiquement apporté son soutien aux joueurs dont il dispose déjà. Il a souligné la nécessité de donner au groupe actuel les moyens de réussir, laissant entendre que sa priorité immédiate est l’entraînement plutôt que le recrutement.

Son premier défi pourrait difficilement être plus ardu : Manchester United se prépare à se rendre à Anfield pour affronter son grand rival, Liverpool, ce dimanche. Pochettino mesure pleinement l’importance de cette rencontre et la pression qui entoure ses débuts sur le banc.

« Je sais très bien ce que ce match représente et à quel point il est important. L’histoire parle pour nous et nous indique à quoi nous devons nous attendre, a-t-il souligné. Nous devons faire preuve de courage, prendre le jeu à notre compte, aller là-bas sans crainte et rivaliser avec une très bonne équipe comme Liverpool. »