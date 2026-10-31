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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

« Nous encaissons des buts bêtes ! » : Enzo Maresca pointe du doigt les joueurs de Manchester City après la défaite contre Brighton, qui révèle des problèmes défensifs récurrents

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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a lancé un sérieux avertissement à ses joueurs, exigeant qu’ils cessent d’encaisser ces « buts bêtes » qui ont mis fin à leur début de saison sans faute en Premier League. Le technicien italien a exprimé sa frustration après que des erreurs défensives individuelles se sont révélées fatales pour la deuxième fois en une semaine.

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Les erreurs individuelles coûtent cher à City

Le début de saison parfait de Manchester City en Premier League a connu un sérieux coup d’arrêt, les erreurs individuelles continuant de compromettre sa domination sur le terrain. Après avoir remporté ses sept premiers matches, le champion en titre vient de subir deux défaites consécutives. Une semaine après que Marc Guehi et Gianluigi Donnarumma ont été pointés du doigt pour leur rôle dans la défaite face à Aston Villa, Matheus Nunes s’est retrouvé sous le feu des critiques pour une erreur défensive qui a permis à Brighton d’empocher les trois points.

« En ce moment, nous encaissons des buts évitables sur des erreurs bêtes et, espérons-le, nous pourrons les éviter lors du prochain match », a déclaré Maresca sur le site officiel du club. « Malheureusement, cela arrive à nos joueurs, mais je pense que cela fait partie du jeu, du football. Cela nous arrive souvent. Nous devons analyser la situation, comprendre ce que nous pouvons mieux faire et essayer d’aller de l’avant. »

Il a ajouté : « Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits. Les joueurs, moi, le staff technique : personne n’est jamais content de perdre un match. Mais nous savions que nous n’allions pas tous les gagner, alors ce genre de moments arrive. Nous devons simplement essayer de nous améliorer, d’aller de l’avant et de renouer avec la victoire dès que possible. »

Maresca revient sur les occasions manquées

Malgré sa maîtrise pendant une bonne partie du match et plusieurs occasions franches, City n’a pas su concrétiser sa domination offensive. Ce manque d’efficacité devant le but, associé à une vulnérabilité défensive, laisse Maresca en quête de solutions. L’entraîneur a indiqué que la frustration était profonde dans le vestiaire, comme après le récent revers face à l’équipe d’Unai Emery.

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« C’est un sentiment très similaire à celui que nous avions après le match contre Aston Villa », a expliqué l’entraîneur. « Malheureusement, nous nous sommes créé assez d’occasions pour prendre des points, mais nous n’avons pas marqué. En ce moment, les choses se passent ainsi. Nous en avons fait assez pour mériter un résultat positif, mais nous devons aller de l’avant et essayer de gagner des matches. Cela s’est produit plusieurs fois au cours des deux ou trois derniers matches, mais nous devons analyser comment mieux jouer et aller de l’avant. »

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« Pour le moment, nous sommes deuxièmes au classement des buts marqués en Premier League, ce qui signifie que nous marquons. Mais nous encaissons des buts évitables sur des erreurs bêtes et, espérons-le, nous pourrons éviter cela lors du prochain match. »

Un appel à la rigueur défensive

Le technicien italien est déterminé à empêcher ces fragilités défensives de s’installer alors que la course au titre s’intensifie. Si City reste l’une des équipes les plus prolifiques dans le dernier tiers du terrain, ses manques de concentration en défense lui ont fait perdre la première place du classement. Maresca cherchera désormais à remédier aux lacunes défensives de son équipe avant son prochain duel face au RB Leipzig en Ligue des champions, mercredi, avec l’objectif de ramener City sur le chemin de la victoire.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »