Partager Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a lancé un sérieux avertissement à ses joueurs, exigeant qu’ils cessent d’encaisser ces « buts bêtes » qui ont mis fin à leur début de saison sans faute en Premier League. Le technicien italien a exprimé sa frustration après que des erreurs défensives individuelles se sont révélées fatales pour la deuxième fois en une semaine.

Publicité

Les erreurs individuelles coûtent cher à City

Le début de saison parfait de Manchester City en Premier League a connu un sérieux coup d’arrêt, les erreurs individuelles continuant de compromettre sa domination sur le terrain. Après avoir remporté ses sept premiers matches, le champion en titre vient de subir deux défaites consécutives. Une semaine après que Marc Guehi et Gianluigi Donnarumma ont été pointés du doigt pour leur rôle dans la défaite face à Aston Villa, Matheus Nunes s’est retrouvé sous le feu des critiques pour une erreur défensive qui a permis à Brighton d’empocher les trois points.

« En ce moment, nous encaissons des buts évitables sur des erreurs bêtes et, espérons-le, nous pourrons les éviter lors du prochain match », a déclaré Maresca sur le site officiel du club. « Malheureusement, cela arrive à nos joueurs, mais je pense que cela fait partie du jeu, du football. Cela nous arrive souvent. Nous devons analyser la situation, comprendre ce que nous pouvons mieux faire et essayer d’aller de l’avant. »

Il a ajouté : « Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits. Les joueurs, moi, le staff technique : personne n’est jamais content de perdre un match. Mais nous savions que nous n’allions pas tous les gagner, alors ce genre de moments arrive. Nous devons simplement essayer de nous améliorer, d’aller de l’avant et de renouer avec la victoire dès que possible. »

Maresca revient sur les occasions manquées

Malgré sa maîtrise pendant une bonne partie du match et plusieurs occasions franches, City n’a pas su concrétiser sa domination offensive. Ce manque d’efficacité devant le but, associé à une vulnérabilité défensive, laisse Maresca en quête de solutions. L’entraîneur a indiqué que la frustration était profonde dans le vestiaire, comme après le récent revers face à l’équipe d’Unai Emery.

Publicité Publicité

« C’est un sentiment très similaire à celui que nous avions après le match contre Aston Villa », a expliqué l’entraîneur. « Malheureusement, nous nous sommes créé assez d’occasions pour prendre des points, mais nous n’avons pas marqué. En ce moment, les choses se passent ainsi. Nous en avons fait assez pour mériter un résultat positif, mais nous devons aller de l’avant et essayer de gagner des matches. Cela s’est produit plusieurs fois au cours des deux ou trois derniers matches, mais nous devons analyser comment mieux jouer et aller de l’avant. »

Expérience télévisuelle Canal+ ✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360). ✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web. ✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne. Mensuel dès 29,99 € S'abonner à Canal+

« Pour le moment, nous sommes deuxièmes au classement des buts marqués en Premier League, ce qui signifie que nous marquons. Mais nous encaissons des buts évitables sur des erreurs bêtes et, espérons-le, nous pourrons éviter cela lors du prochain match. »

Un appel à la rigueur défensive

Le technicien italien est déterminé à empêcher ces fragilités défensives de s’installer alors que la course au titre s’intensifie. Si City reste l’une des équipes les plus prolifiques dans le dernier tiers du terrain, ses manques de concentration en défense lui ont fait perdre la première place du classement. Maresca cherchera désormais à remédier aux lacunes défensives de son équipe avant son prochain duel face au RB Leipzig en Ligue des champions, mercredi, avec l’objectif de ramener City sur le chemin de la victoire.