Partager Suivez GOAL sur Google

Jordan Henderson a dressé un bilan sévère de la prestation défensive de Chelsea après sa défaite 3-2 contre Nottingham Forest. Le milieu de terrain expérimenté estime que les joueurs de Chelsea ont provoqué leur propre chute au City Ground, faute d’avoir su rester concentrés face à leurs hôtes.

Publicité

Les débuts de période coûtent cher à Chelsea au City Ground

Nottingham Forest a puni Chelsea dans les cinq premières minutes de chaque période. Menés 2-0 puis 3-1, les visiteurs ont dû courir après le score avant de trouver leur rythme en attaque.

Emmanuel Emegha a marqué deux fois pour lancer une remontée tardive, tandis que Forest reculait pour préserver son avance. Mais Chelsea a manqué de temps pour arracher un point .

Henderson déplore des buts évitables et un réveil tardif

Après le coup de sifflet final, Henderson n’a pas caché sa frustration devant la facilité avec laquelle Forest a percé la défense de Chelsea au début de chaque période.

« Les buts que nous avons encaissés sont dus à des négligences », a déclaré l’ancien capitaine de Liverpool au site officiel de Chelsea. « C’est avant tout ce qui nous déçoit. Je pense que nous pouvions empêcher ces trois buts, donc nous sommes vraiment déçus.

Publicité Publicité

« Pour une raison ou une autre, ils ont eu deux occasions plutôt correctes et ils ont marqué. Dans les cinq premières minutes de la première période, puis dans les cinq premières minutes de la seconde. Les buts que nous avons encaissés nous déçoivent, c’est certain. »

Related Topics

Le milieu de terrain expérimenté a également souligné que Chelsea n’avait montré une réelle urgence qu’une fois Forest replié pour défendre son avance.

Il a ajouté : « Nous n’avons commencé à jouer que lorsqu’ils menaient 2-0 ou 3-1, quand ils ont commencé à reculer et que nous avons fait avancer le ballon un peu plus vite.

Publicité

« Évidemment, nous avons continué à nous battre et nous avons marqué deux buts. Nous avons poussé dans les dernières minutes pour essayer d’égaliser. Nous n’avons rien lâché jusqu’au bout, ce qui est positif, mais dans l’ensemble, nous pouvons encore mieux jouer et faire mieux. Défensivement, nous devons vite nous améliorer. »

Toute l’équipe doit participer à l’effort défensif

Plutôt que de désigner uniquement la défense, Henderson a présenté cette défaite comme un échec collectif. Il a averti que les pertes de concentration étaient devenues un problème récurrent dans toute l’équipe.

Publicité

« Nous devons régler cela en équipe. Il ne s’agit pas seulement de la défense : toute l’équipe doit défendre ensemble pour arrêter de concéder des occasions et des buts, a-t-il poursuivi. Est-ce que j’ai trouvé qu’ils avaient beaucoup d’occasions, dans l’ensemble ? Pas vraiment. Mais sur les occasions que nous leur avons offertes, nous avons encaissé des buts, et c’est ce qui semble se passer en ce moment. Nous devons être pleinement présents à chaque minute du match, concentrés et attentifs.

« Il y a tout de même des points positifs à retenir, mais dans l’ensemble, nous devons faire mieux. Quand on joue pour Chelsea, on doit venir ici et produire de meilleures performances. »

Publicité

Un rendez-vous crucial à domicile contre Palace, dernier du classement

Chelsea a peu de temps pour s’attarder sur ce revers. Après trois défaites consécutives en Premier League, la pression monte pour enrayer sa chute.

La réception de Crystal Palace, dernier du classement, mercredi, lui offre une occasion immédiate de réagir. Mais l’avertissement de Henderson souligne qu’il sera essentiel d’éviter les pertes de concentration en début de période face à une équipe qui occupe la dernière place.