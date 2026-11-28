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Vincent Kompany a appelé les joueurs du Bayern Munich à rester soudés après le match nul 0-0 concédé face à Hambourg. Malgré une bonne partie de la rencontre disputée à dix, l'entraîneur belge s'est montré satisfait du caractère affiché par son équipe dans l'adversité.

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De la résistance face à l'adversité

Le Bayern Munich est arrivé au Volksparkstadion samedi après-midi avec un effectif fortement diminué, ce qui a contraint Kompany à aligner le plus jeune onze de départ du club en Bundesliga depuis plus de huit ans et demi. Malgré son manque d'expérience et 45 minutes en infériorité numérique, le géant allemand a fait preuve d'une combativité qui a rempli son entraîneur de fierté, malgré le match nul.

Tous les regards étaient tournés vers les joueurs issus du centre de formation, propulsés en équipe première sous une forte pression. « Ce que nos jeunes ont fait aujourd'hui était vraiment spécial », a déclaré Kompany après la rencontre, en revenant sur les efforts défensifs de son équipe. Il a été particulièrement impressionné par l'activité des joueurs qui faisaient leurs débuts et devaient maintenir les exigences élevées du Bayern dans un environnement hostile. « Codjo-Evora a beaucoup travaillé ; nous savions que ce serait difficile », a ajouté l'entraîneur, conscient du défi auquel ses jeunes joueurs étaient confrontés.

Le soutien aux cadres

Cette résistance a été mise à rude épreuve juste avant la mi-temps, lorsque Joshua Kimmich a été expulsé pour avoir tiré les cheveux d'Alexander Rossing-Lelesiit . Interrogé sur cet incident, Kompany a maintenu que toute question disciplinaire interne serait réglée à huis clos. « En interne, nous discuterons de tout et clarifierons les choses. Je ne veux rien rendre public ni dire quoi que ce soit à ce sujet », a insisté l'ancien capitaine de Manchester City.

L'entraîneur a également souligné l'importance de la solidarité dans le vestiaire, surtout lorsque des joueurs expérimentés commettent des erreurs. « Nous devons rester soudés et, dans des moments comme celui-ci, quand nous commettons des erreurs, comme Kimmich avec son carton rouge, nous en discuterons et réglerons cela à huis clos », a-t-il déclaré.

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Une analyse honnête en fin de match

Malgré son infériorité numérique, le Bayern a failli arracher une victoire improbable en fin de match lorsque le remplaçant Luis Diaz est tombé dans la surface de réparation. Alors que de nombreux entraîneurs auraient invoqué cet incident pour détourner l'attention du résultat, Kompany a livré une analyse étonnamment honnête de la décision de l'arbitre de ne pas accorder de penalty. « On ne peut pas nous accorder un penalty là-dessus », a reconnu le Belge avec objectivité. « Les gens peuvent évidemment avoir un avis différent, mais pour moi, ce n'est pas un penalty : le pied de Luis Diaz se prend légèrement dans la pelouse. »

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Ce match nul sans but laisse le Bayern Munich à la deuxième place du classement de Bundesliga avec 23 points, à une longueur du leader, le Borussia Dortmund, qui compte un match en retard et doit affronter le Bayer Leverkusen dimanche. Le Bayern pourrait aussi perdre sa deuxième place selon le résultat de la rencontre de dimanche entre Fribourg, troisième avec 22 points, et le RB Leipzig, quatrième avec 21 points.

Des jours meilleurs en perspective

La blessure tardive de Konrad Laimer était le seul sujet d'inquiétude manifeste pour Kompany. Entré en jeu comme remplaçant, il a dû quitter le terrain à la 87e minute, allongeant la liste des blessés du Bayern. « Ça ne se présente pas bien pour Konni Laimer », a concédé Kompany, interrogé sur l'état du polyvalent Autrichien. « Normalement, c'est quelque chose qui passe assez bien en continuant à courir, mais il n'a pas pu le faire. Donc ça ne se présente pas bien. »

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Malgré la liste grandissante des absents, l'entraîneur a laissé échapper un petit rire devant l'absurdité de la situation : « Nous ne nous sommes pas plaints jusqu'ici (rires), alors restons-en là. » Une touche de légèreté au cours d'un après-midi autrement éprouvant, qui a vu le Bayern perdre des points dans sa quête du titre en Bundesliga.

Pour la suite, l'entraîneur reste confiant dans le potentiel de son effectif une fois cette vague de blessures passée. Il estime que l'expérience acquise par ses jeunes joueurs portera ses fruits à long terme. « Cette équipe a quelque chose. Ça n'a pas été facile et nous n'avons perdu qu'une seule fois jusqu'ici », a-t-il relevé. « Nous avons des garçons très talentueux avec Codjo-Evora et aussi Basti Assomo. À un moment donné, la tendance s'inversera, nous récupérerons davantage de joueurs et retrouverons plus de stabilité. Alors tout se passera mieux. »